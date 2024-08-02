Можно ли еще обновить данные и как и кого можно забронировать: какой будет мобилизация в августе

В Украине продолжаются военное положение и мобилизация. Верховная Рада продлила их действие до 9 ноября 2024 года, поэтому все правила мобилизации остаются в силе. Также 17 июля истек 60-дневный срок для обновления данных, которое военнообязанные должны были осуществить в ТЦК и СП, ЦПАУ и через приложение "Резерв+". Отныне за необновленные данные можно получить штраф. Кроме того, в июле государство запустило возможность бронирования через Дию.

Можно ли военнообязанным обновить данные в августе, как изменился порядок бронирования и отсрочек – читайте в материале 24 Канала.

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Кого могут мобилизовать в августе

Как и раньше, мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет и мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, которые ранее не служили. Женщины могут мобилизоваться добровольно. Также добровольной остается мобилизация людей с инвалидностью.

Новый закон о мобилизации в Украине, который вступил в силу с 18 мая 2024 года, не предусматривает призыв на военную службу мужчин с инвалидностью, независимо от группы. Единственное условие: группу инвалидности нужно подтвердить заключением военно-врачебной комиссии. Только в таком случае можно получить отсрочку от мобилизации.В то же время законом предусмотрено, что военнообязанные с инвалидностью II и III группы, которые были установлены после 24 февраля 2022 года, обязаны в течение 9 месяцев пройти повторную перекомиссию ВВК для того, чтобы подтвердить группу инвалидности. Инвалидность I группы подтверждать не нужно. Если ВВК не подтверждает инвалидность, то военнообязанного могут мобилизовать.

Новый закон о мобилизации, который вступил в силу в мае, отменил право на отсрочку некоторых военнообязанных. Речь идет о 10 категориях. В то же время правила пересечения границы военнообязанными остаются неизменными. Для этого требуется наличие военно-учетных документов и основания для выезда.

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После вступления в силу закона под номером 10449 права на отсрочку больше не имеют:

студенты и аспиранты, которые учатся на заочной или вечерней форме;

студенты и аспиранты, которые получают второе или третье высшее образование;

многодетные мужчины, которые имеют задолженность по уплате алиментов;

лица, которые ухаживают за мужем или женой с инвалидностью III группы;

родители-одиночки, если мать не лишена родительских прав, не признана умершей или пропавшей без вести и не отбывает наказание;

некоторые мужчины, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I и II группы (если нет других трудоспособных членов семьи, которые могут осуществлять уход);

лица, которые работают на предприятиях, учреждениях и организациях Министерства обороны;

лица со статусом "ограниченно годный" из-за отмены такой категории;

мужчины, которые при повторной ВВК были признаны здоровыми (военнообязанные, которые получили свидетельства о I и II группе инвалидности, выданные после 24 февраля 2022 года, должны повторно пройти медосмотр);

неполнородные братья погибших на войне военных (право имеют только родные братья).

Можно ли обновить данные в августе

Обновить свои учетные данные должны были мужчины в возрасте от 18 до 60 лет и женщины с медицинским или фармацевтическим образованием. Они должны были внести фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес проживания, номер телефона, адрес электронной почты при наличии, место рождения, другие персональные данные – образование, семейное положение, место работы и тому подобное.

Данные об образовании и другие расширенные данные можно было обновить только в ТЦК, поэтому с 17 июля тех, о ком такие данные отсутствуют, могут дополнительно вызвать в ТЦК.

Обновить данные без штрафов можно было только до 16 июля – после этой даты наступает административная ответственность.

Согласно первому нарушению предусмотрен штраф от 3 400 до 5 100 гривен в мирное время и от 17 000 до 25 500 гривен в военное время (или за повторное нарушение).

Также штрафы предусмотрены за отказ от повестки или неявку за ней в территориальный центр комплектования. В частности, в мирное время от 5 100 до 8 500 гривен для граждан и от 17 000 до 34 000 гривен для должностных и юридических лиц.

для граждан и для должностных и юридических лиц. В военное время штрафы будут составлять от 17 000 до 25 500 гривен для граждан и от 34 000 до 59 000 гривен для должностных и юридических лиц.

для граждан и для должностных и юридических лиц. Если военнообязанные не выполнят свои обязанности, к ним могут применить временное ограничение по решению суда на право управления автомобилем.

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Есть ли штраф от ТЦК, и открыто ли исполнительное производство, можно бесплатно проверить в автоматизированной системе исполнительного производства (АСИП).

Данные можно обновить в августе, но существует угроза штрафа. В то же время военнообязанных, которые не обновили данные до 16 июля, не будут штрафовать сразу, а о самом штрафе они смогут узнать в Дие, отмечал представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире "Радио Свобода".

Мы не говорим, что всех будут штрафовать автоматически. От 3 месяцев со дня выявления и до 1 года с момента совершения административного правонарушения, производство может быть открыто. Штраф – это определенная процедура. Это не сразу всем ставят галочки, кто на сегодня не обновил, и всем выписывается автоматически штраф. Должны быть протоколы, и должно быть постановление,

– объяснил Лазуткин.

По его словам, как и при любом административном правонарушении должна быть соблюдена процедура – составлен протокол, имеется постановление суда.

"Соответственно, люди будут узнавать об этих штрафах так, как узнают о штрафах, например, за превышение скорости. В том же приложении Дия это можно будет сделать", – отметил спикер Минобороны.

Если же человек не обновил данные, по месту регистрации ему может прийти штраф. Те, кто не согласен со штрафом, смогут обратиться в суд для обжалования постановления о привлечении к административной ответственности. Это нужно сделать в течение 10 дней со дня вынесения постановления о привлечении к ответственности.

Будут ли штрафовать за необновление данных в августе

По моему мнению, вопрос не в способности судебной системы по рассмотрению штрафов, ведь далеко не все правонарушители, зная, что они действительно нарушили закон, пойдут в суд для обжалования штрафа. Вопрос больше в способности ТЦК выписать эти штрафы,

– прокомментировал 24 Каналу адвокат и юрист в вопросах армии и прохождения военной службы Александр Золотухин.

Хотя Верховная Рада и увеличила для ТЦК срок наложения штрафа с 2 месяцев до 1 года, однако для того чтобы выписать один штраф, надо:

выявить правонарушение;

составить протокол;

вызвать заказным письмом правонарушителя для дачи объяснений;

составить постановление с правонарушителем или без него;

направить постановление правонарушителю заказным письмом;

направить постановление в исполнительную службу, если правонарушитель не выполнил постановление.

"Также административное взыскание (в контексте темы с обновлением данных) может быть наложено в течение трех месяцев со дня его обнаружения", – говорит Золотухин.

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Неизвестно, с какого периода считать день его обнаружения и не будет ли днем обнаружения 16 июля, когда завершится уточнение данных и для ТЦК будут известны все, кто этого не сделал. Безусловно, что сумма штрафа обусловит более частые обращения в суд, чем это есть сейчас, но и способность ТЦК составлять такие материалы вовремя и качественно – под вопросом,

– отмечает юрист.

Кто и как может получить бронирование в августе

В начале июля глава Минцифры Михаил Федоров рассказал, что в Дие запустили бета-тестирование электронного бронирования от мобилизации. Бронирование в Дие будет снимать человеческий фактор – решение будет принимать не человек, а автоматические проверки в реестрах. Список работников на бронирование будет подавать руководитель предприятия.

"Услуга создана для упрощения, ускорения механизма бронирования и устранения человеческого фактора. Ранее информация проверялась неделями вручную. Отныне весь процесс бронирования длится примерно час, а при большой нагрузке – до одного дня", – сообщили 24 Каналу в пресс-службе Дии.

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Важным является то, что решение по бронированию принимает не человек, а несколько автоматических проверок в реестрах. Результат бронирования поступит руководителю и уполномоченному лицу, которое подавало списки на бронирование. Там будут описаны причины отказа.

Сам документ, подтверждающий бронирование работника – его профиль в приложении Резерв+, который должен оперативно обновиться. Позже на портале появится возможность заказать выписку из "Оберега", где будет qr-код, для его верификации, утверждают в Дие.

Если будет отказ в отношении кого-то из работников, указывается причина. Если ответ положительный, у работника обновится информация в приложении Резерв+. Также позже выписку о бронировании можно будет загрузить на портале и при необходимости распечатать.

Бронирование регулируется постановлением Кабмина от 5 июня 2024 года, порядком бронирования военнообязанных во время военного положения средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг, постановлением Кабмина от 27 января 2023 года №76.

Среди последних изменений следующие:

срок бронирования увеличен с 6 до 12 месяцев;

информация о бронировании вносится в реестр военнообязанных "Оберег";

отменена невозможность бронирования из-за воинского звания и военно-учетной специальности;

можно бронировать членов наблюдательных советов предприятий, которые соответствуют определенным критериям;

бронировать можно через портал Дия в электронной форме.

Забронировать можно людей, которые работают:

в органах госвласти и других госорганах местного самоуправления;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, критически важных для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, критически важных для функционирования экономики и жизни населения;

в специализированных учреждениях ООН, международных судебных органах, международных и неправительственных организациях и учреждениях, членом, участником или наблюдателем в которых является Украина, согласно заключенным международным договорам.

Существуют критерии для того, чтобы предприятие получило статус критически важного для функционирования экономики и жизни населения.

Как сообщила министр экономики Юлия Свириденко, за 10 дней от начала услуги бронирования получили 76 тысяч сотрудников критических предприятий и таких, которые работают на Силы обороны.

Для бронирования сотрудников оно должно соответствовать как минимум трем критериям: