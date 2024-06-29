Обновление данных, призыв студентов и выезд за границу: какой будет мобилизация в июле

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В июле в Украине завершается срок для обновления данных военнообязанными: до 16 июля без дополнительных штрафов это можно сделать в ЦПАУ, ТЦК или в приложении "Резерв+". В нем свои данные обновили уже более 1,852 миллиона военнообязанных украинцев.

Что изменится в процессе мобилизации в июле, как это будет касаться студентов и что будет с бронированием – читайте в материале 24 Канала.

Обновление данных

16 июля истекает срок для обновления данных военнообязанными. Для этого есть три способа: обновление данных через ЦПАУ, в ТЦК и через приложение "Резерв+", где с 18 июня можно получить электронный военно-учетный документ. Он приравнен к бумажному, также электронный документ можно сохранить и распечатать.

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Согласно новому закону, будет существовать три режима: нарушение, повторное нарушение и нарушение во время военного положения. Они предусматривают различные штрафы.

Штрафы будут касаться тех, кто не стоит на воинском учете или вовремя не обновил учетные данные.

Какие данные должны обновить военнообязанные

Обновление данных касается мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и женщин, которые получили образование по медицинским или фармацевтическим специальностям. Они должны обновить фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес проживания, номер телефона, адрес электронной почты при наличии, место рождения, другие персональные сведения.



Мужчины, которые находятся за рубежом, должны обновить данные через официальный электронный адрес или официальный номер телефона ТЦК по месту пребывания на воинском учете, или через "Резерв+".

Также штрафы предусмотрены за отказ от повестки или неявку за ней в территориальный центр комплектования. В частности, в мирное время от 5 100 до 8 500 гривен для граждан и от 17 000 до 34 000 гривен для должностных и юридических лиц. В военное время штрафы будут составлять от 17 000 до 25 500 гривен для граждан и от 34 000 до 59 000 гривен для должностных и юридических лиц.

для граждан и для должностных и юридических лиц. В военное время штрафы будут составлять для граждан и для должностных и юридических лиц. Если военнообязанные не выполнят свои обязанности, к ним могут применить временное ограничение по решению суда на право управления автомобилем.

Важно! В соответствии с первым нарушением предусмотрен штрафв мирное время и отв военное время (или за повторное нарушение).

После обновления данных в военно-учетные документы будут вклеивать VIN-коды (штрих-коды). Это позволит полиции и работникам ТЦК проверить актуальность данных в реестре "Оберег".

С 18 мая по закону все военнообязанные граждане Украины должны носить при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию представителя ТЦК или полицейского, а также представителям Госпогранслужбы при нахождении в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины.



Те, кто имел статус ограниченно годных, должны пройти военно-врачебную комиссию в течение девяти месяцев – до 4 февраля 2025 года, после чего они получат статус "годный" или "непригодный".

Мобилизация студентов

С 1 июля в Украине могут мобилизовать часть студентов, говорится в новой редакции закона о мобилизационной подготовке и мобилизации.

Согласно закону, призвать не могут соискателей профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования и получают уровень образования, что выше ранее полученного уровня образования, а также докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру. Также не могут мобилизовать студентов высших учебных заведений профтехобразования, которые учатся на очной форме.

В то же время мобилизовать могут:

студентов-заочников;

тех, кто получает второе (бакалавриат) или третье высшее образование (магистратура);

тех, кто получает уровень образования, ниже уже полученного.

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Мужчины, которые не проходили срочную военную службу, могут быть мобилизованы по пригодности к службе по заключению военно-врачебной комиссии. Но перед участием в боевых действиях они должны пройти базовую военную подготовку на полигонах и в учебных центрах.

Относительно аспирантов – в июне МОН отменило набор на дневную форму обучения по контракту и увеличило количество мест в бюджете – до 7 тысяч. Также повысили и проходной балл за вступительный экзамен – до 160. Согласно законодательству, студенты, магистранты и аспиранты, которые учатся на дневной или дуальной форме, имеют право на отсрочку от мобилизации. У заочников и учащихся на вечерней форме отсрочки не будет. В то же время у аспирантов-контрактников на дневной форме она будет.

Бронирование в июле

В Украине забронировано 700 000 человек, сообщал вице-премьер, глава Минцифры Михаил Федоров. В Верховной Раде рассматриваются также три законопроекта об экономическом бронировании, что предусматривает отсрочку от мобилизации через повышенный военный сбор в 20 400 гривен за работника, которого должны забронировать, бронирование по уровню официальной зарплаты более 36 336 гривен или комбинированную модель с уровнем зарплаты 36 336 гривен для наемного работника и 20 400 гривен военного сбора для ФЛП.

Необходимость экономического бронирования отмечают эксперты по экономике и представители бизнесов, в том числе и IT-сферы.

В июле в Украине должны запустить

Бронирование в Украине регулируется постановлением Кабмина от 5 июня 2024, порядком бронирования военнообязанных во время военного положения средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг, постановлением Кабмина от 27 января 2023 №76.

Среди последних изменений следующие:

срок бронирования увеличен с шести до 12 месяцев;

информация о бронировании вносится в реестр военнообязанных "Оберег";

отменена невозможность бронирования из-за воинского звания и военно-учетной специальности;

можно бронировать членов наблюдательных советов предприятий, которые соответствуют определенным критериям;

бронировать можно через портал "Дия" в электронной форме.

Забронировать можно людей, которые работают:

в органах госвласти и других госорганах местного самоуправления;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, критически важных для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, критически важных для функционирования экономики и жизни населения;

в специализированных учреждениях ООН, международных судебных органах, международных и неправительственных организациях и учреждениях, членом, участником или наблюдателем в которых является Украина, согласно заключенным международным договорам.

Для признания критически важным предприятие должно соответствовать как минимум трем критериям, среди которых: общая сумма уплаченных налогов более 1,5 миллиона евро, отсутствует задолженность по уплате ЕСВ, предприятие является резидентом режима Дия.City для ІТ-компаний, предприятие имеет важное значение для отрасли экономики или удовлетворения потребностей территориальной общины, предприятие имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства и входит в перечень, утвержденный постановлением Кабмина от 4 марта 2015 года №83.

Сумма поступлений в иностранной валюте, кроме кредитов и займов, за налоговый год должна превышать 32 миллиона евро.

Забронировать можно 50% от военнообязанных работников предприятия по состоянию на 18 мая 2024 года. Предприятия, созданные позже, смогут забронировать 50% от количества военнообязанных на день подачи списка. В частности, бронируют военнообязанных руководителей и заместителей, конечных бенефициарных владельцев предприятий, критически важных для экономики и жизни населения. Это осуществляется независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности.

Если забронированного остановили представители ТЦК на улице, он должен предоставить им выписку из решения Минэкономики о бронировании, заверенный руководителем предприятия, а также свои военно-учетные документы и удостоверение личности.

Бронирование могут отменить в следующих случаях:

завершился срок его действия;

предприятие завершило предоставлять услуги и работы для ВСУ;

предприятие лишили статуса критически важного;

ликвидирован орган госвласти;

увольнение военнообязанного или приостановление трудового договора;

военнообязанный имеет отсрочку.

Также военнообязанный может получить отсрочку по состоянию здоровья или статусом опекуна, отцовства и тому подобное.

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Выезд за границу

Мужчины с бронированием и отсрочкой могут выезжать за границу, рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона "Единые новости".

Мы не выделяем приложение как отдельный документ для того, чтобы дать полную картину. Отмечу, что и бумажный документ, и военно-учетный документ в электронной форме имеют одинаковую юридическую силу. Но, конечно, не просто стоит предоставить этот документ, а стоит, чтобы в этом документе – либо в бумажном виде, либо в электронном, – была необходимая информация, которая бы давала людям право на пересечение границы,

– заявил Демченко.

Для того чтобы военнообязанный смог выехать за границу, в его документах должны стоять отметки об исключении с воинского учета или об отсрочке. Говорится также о забронированных, непригодных к военной службе и многодетных.

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"Пограничники принимают и бумажный документ, и военно-учетный документ в электронной форме. Но, конечно же, учитывайте, – проверяют всю информацию, которая указана в этих документах", – отметил представитель ГПСУ.

В целом во время военного положения выезд граждан Украины за границу регулируется постановлением Кабмина № 57. Согласно ему выезжать за пределы Украины могут следующие категории военнообязанных мужчин:

те, кто по медицинским причинам получили разрешение на выезд (по состоянию здоровья);

те, кто имеют определенные семейными обстоятельствами;

по профессиональной деятельности;

с целью помощи ВСУ;

госслужащие.

Что будет с повестками

Кабмин 25 июня 2024 года ввел изменения по отдельным вопросам оповещения призывников, военнообязанных и резервистов в некоторые постановления Кабинета Министров.

Постановление №747 предусматривает, что повестку (или другой документ о вызове или оповещении призывников, военнообязанных и резервистов, в случаях, предусмотренных законодательством) могут прислать заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении.

По закону, действующему с 18 мая, ТЦК может передать данные о человеке, который не обновил данные, полиции. В частности, военкомат передает информацию об административном задержании нарушителя и доставки его в ТЦК.

К таким действиям работники ТЦК прибегают, если человек не пришел на вызов ТЦК или на ВВК, или не уточнил данные в течение 60 дней – до 16 июля.

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Если полиция не нашла человека, то руководитель ТЦК и СП в течение 5 дней с момента получения такого сообщения направляет заказное письмо на почтовый адрес военнообязанного или резервиста с требованием явиться. Заказное письмо считается врученным, если человек подписался лично: то есть человек под подпись получает письмо, или под подпись отказывается от него.

Если же гражданина не было, то повестка возвращается и запускается механизм административного правонарушения.

Кроме того, с 18 мая повестку может вручить не только работник ТЦК, но и органы местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений. Также повестку могут вручить в любом общественном месте, на блокпосте или по месту жительства.