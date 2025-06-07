Кого точно не мобилизуют в июне

В Украине мужчины с 25 до 60 лет подлежат всеобщей мобилизации. Некоторые категории граждан имеют право на отсрочку – перенос срока призыва на конкретный период.

Отсрочка от мобилизации предоставляется на 90 дней с возможностью продления, передает 24 Канал.

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Кого не мобилизуют в июне

Чтобы получить отсрочку, человек обязательно должен подтвердить право на нее. Для этого нужны соответствующие справки, свидетельства, выписки из реестров, решения суда или медицинских комиссий.

Кто имеет право на отсрочку в 2025 году:

забронированные работники;

лица с инвалидностью или временно непригодные по заключению ВВК;

родители трех и более детей в возрасте до 18 лет, при условии отсутствия алиментных долгов;

одинокие родители несовершеннолетних детей, если второй родитель отсутствует по уважительным причинам (смерть, лишение родительских прав, заключение и т.д.);

опекуны, попечители, приемные родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью;

лица, которые заботятся о ребенке с тяжелыми заболеваниями, не имеющие статуса инвалидности, но нуждающиеся в особом уходе;

граждане, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

усыновители, патронатные воспитатели, которые занимаются детьми-сиротами или лишенными родительской опеки;

постоянные смотрители за больным членом семьи или другим лицом, если других членов семьи, кто бы мог это делать, нет;

опекуны лиц, признанных судом недееспособными;

лица, у которых муж или жена имеет инвалидность I или II группы;

лица, у которых муж или жена имеет инвалидность I или II группы; если у супругов инвалидность III группы вследствие тяжелых заболеваний (онкология, ДЦП, ампутации);

если родители военнообязанного или его жены имеют инвалидность I или II группы и нуждаются в уходе, а других держателей нет;

родственники второй степени родства, которые ухаживают за лицом с инвалидностью I или II группы;

муж или жена военнослужащего, имеющие ребенка до 18 лет;

студенты, аспиранты, докторанты, которые учатся очно и получают высший уровень образования;

педагогические и научные работники по основному месту работы на 0,75 ставки и более;

лица, родственники которых погибли или пропали без вести во время АТО или боевых действий.

Также мобилизации не подлежат государственные служащие.