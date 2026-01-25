Укр Рус
25 января, 11:40
Мобилизация 50+: кого из мужчин могут призвать на службу до конца января

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Мужчины в возрасте от 50 до 60 лет подлежат мобилизации на общих основаниях по состоянию здоровья, специальности и потребностями Вооруженных Сил.
  • Обычно мужчин 50+ не отправляют на передовую, их служба связана с тыловыми структурами и обеспечением.

С 1 января 2026 года общие условия мобилизации в Украине остаются без изменений. Как и раньше, мобилизация мужчин после 50 лет имеет определенные особенности.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA.

Где могут служить мужчины 50+?

Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", призыву подлежат военнообязанные граждане в возрасте от 25 до 60 лет. Таким образом, после 50 лет мобилизация происходит на общих основаниях.

Ключевыми факторами для призыва остаются:

  • состояние здоровья по результатам ВВК;
  • наличие нужной военно-учетной специальности;
  • отсутствие законных оснований для отсрочки или бронирования, а также текущие потребности Вооруженных Сил.

Как следствие, мужчину могут призвать даже в 59 лет, если он годен к службе, не имеет ограничений и обладает нужной специальностью.

Стоит отметить, что мужчин в возрасте 50+ обычно не отправляют на передовую или в штурмовые подразделения. Их служба преимущественно связана с тыловыми структурами и обеспечением, где они могут эффективно применить свой опыт и навыки.

Есть ли изменения в процессе мобилизации?

  • В 2026 году в Украине изменились финансовые условия для бронирования военнообязанных работников. Минимальная начисленная зарплата, позволяющая работодателю оформить бронирование, выросла до 21 617 гривен в месяц вместо предыдущих 20 тысяч.
     

  • Для работников энергетических компаний и коммунальных предприятий, которые привлечены к ликвидации последствий российских ударов и чрезвычайной ситуации, ввели 100% бронирование.
     

  • В приложении Резерв+ появилась возможность включить оповещение оповещения об отправке бумажной повестки от ТЦК по почте. Сообщение является информационным и не считается вручением повестки.