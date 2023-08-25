В одной из областей Украины усилят мобилизацию: какие причины
Источник:Харьковская ОВА
В Украине продолжается военное положение, поэтому все военнообязанные могут получать повестки. В одной из областей решили ужесточить мобилизационные меры.
Речь идет о Харьковщине. Об этом сообщил заместитель начальника Харьковской ОВ Роман Семенуха во время межведомственного совещания по реализации мероприятий мобилизации.
Интересно Почему в ТЦК вызывают всех мужчин и кого ВВК признает непригодным: четкие объяснения
В Харьковской области усилят мобилизацию
В рабочей встрече по реализации мобилизационных мероприятий приняли участие:
- временный исполняющий обязанности начальника Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки,
- представители территориальных управлений СБУ, ДБР, Национальной полиции, районных ТЦК,
- главы районных военных администраций и общин региона.
В ходе совещания обсудили шаги сотрудничества между органами, способствующими или осуществляющими мобилизационные мероприятия на территории Харьковской области.
Для выполнения планов, поставленных государством, Харьковская областная военная администрация усиливает свое сотрудничество с региональным центром комплектования и социальной поддержки в направлении осуществления мобилизационных мероприятий. Также продолжаем всячески помогать нашим защитникам и защитницам,
– заявил Семенуха.
Участники совещания обсудили шаги по созданию на территории районных военных администраций и населенных пунктов региона комиссий по рассмотрению вопросов, связанных с усилением плановых мобилизационных мероприятий.
Стоит прочесть Мобилизация в сентябре: как будет происходить и кто может рассчитывать на бронь
Кто может получить бронь
Законодательством предусмотрен перечень лиц, которые могут получить бронь от мобилизации. Итак, бронированию подлежат военнообязанные, которые работают:
- в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, если это необходимо для обеспечения их функционирования;
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), если это необходимо для их выполнения;
- на предприятиях, учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.