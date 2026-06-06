Будет катастрофой для России: какое важное решение приняли в Кремле

Из-за превосходства украинских дронов на поле боя российская армия несет значительные потери, что заставляет Кремль серьезно рассматривать новую волну мобилизации, которая может состояться уже осенью. Однако изъятие сотен тысяч трудоспособных мужчин приведет к краху российской экономики.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак объяснил 24 Каналу, что России грозит экономический коллапс и поражение из-за неспособности финансировать раздутые расходы.

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Решится ли Кремль на массовую мобилизацию осенью?

О намерениях военно-политического руководства страны-агрессора провести мобилизацию заявил депутат Госдумы России от партии "Единая Россия", бывший член Комитета по обороне и безопасности Андрей Гурулев.

По его словам, в высших эшелонах российской власти вопрос дополнительного призыва живой силы уже фактически решен. В то же время представитель оккупантов признает, что очередной этап призыва не позволит армии России изменить ситуацию на поле боя из-за технологического преимущества ВСУ в применении беспилотников. Впоследствии Гурулев заявил, что его страницу в соцсетей якобы взломали.

Это означает, что вопрос мобилизации стоит у них на повестке дня. Возможно в последний момент что-то изменится, но пока что они готовы это решение принять. Как по мне, это будет катастрофой для России. Полтора миллиона людей, которых не хватает в экономике, и они сами говорят, если забрать 100 или 300 тысяч, то последствия будут необратимыми,

– сказал Ступак.

Только на 2026 год засекреченные расходы российского бюджета на армию составляют почти 170 – 190 миллиардов долларов. А эти деньги берутся из налогов, которые россияне платят в бюджет. Эксперт убежден, что ни одно государство не может обеспечить все свои потребности только за счет доходов от нефти.

От чего зависит проведение мобилизации в России?

По мнению политического эксперта Александра Мусиенко, мобилизация может усилиться различными способами, например, россияне могут принять решение о том, что необходимо увеличивать численность собственной армии, потому что этого требуют потери.

Поэтому процесс, который может начаться осенью, станет ощутимым только в 2027 году, потому что начнутся сборы, пополнение частей, обучение по сокращенной программе и тому подобное.

К тому же вряд ли это произойдет до проведения выборов в Госдуму, которые должны состояться осенью, потому что несмотря на то, что выборы в России фальсифицируются, на настроения народа там учитывают.

Как и любой диктаторский режим, они боятся того, чтобы люди не вышли где-то из-под контроля. После того, могут быть решения по мобилизации, но это будет зависеть от того, какой ситуация будет осенью, и сможем ли мы дожать Россию к переговорному процессу, на тех условиях, о которых отмечал президент Украины,

– сказал Мусиенко.

Если же украинской стороне удастся дожать противника через дальнобойные удары, постоянное давление и расшатывание ситуации внутри путинских элит, то мобилизация может просто не происходить.

"Здесь много факторов привязаны к тому, какие решения примет российский диктатор. На мой взгляд, даже возможный переговорный процесс не будет означать завершения войны. Речь идет скорее о паузе перед следующим этапом противостояния, который может начаться позже", – объяснил Мусиенко.

Ступак объяснил, решится ли Путин на массовую мобилизацию: смотрите видео

Что еще известно о ситуации на фронте?

Перелом в войне и слом российской военной машины зависит не от единичных поставок западного вооружения, а от системных ударов по финансовому и человеческому обеспечению оккупантов. Для этого Украине необходимо нарастить темпы уничтожения вражеского личного состава, чтобы они превысили мобилизационные возможности РФ, а также продолжать массовые атаки на российские НПЗ, которые финансируют агрессию.

Самый быстрый эффект дает постоянное и масштабное давление на топливную и логистическую систему врага уже сейчас. Потенциал для этого обеспечивают украинские дальнобойные дроны, и теперь результат зависит от системности и масштаба их применения.