"Устали быть хорошими девушками": в России радикализируется движение жен мобилизованных

После осенней мобилизации в России возникло движение женщин, выступающих против отправки их мужчин на войну в Украину. Сначала они не критиковали Путина и его позицию, однако после игнорирования их движение начало более кардинально относиться к этому вопросу.

Теперь они не боятся выражать несогласие с Кремлем и в радикальной форме требуют демобилизации. Их движение набирает обороты, недовольство войной растет.

Смотрите также Google ретранслирует российскую пропаганду? Как преодолеть зомбирование россиян

Женщины требуют демобилизации

Движение женщин мобилизованных россиян, зародившееся в начале осени, продолжает набирать обороты. Россиянки требуют полной демобилизации своих мужчин – выдвигают претензии лично Владимиру Путину. Они отмечают, что гражданские лица не должны участвовать в боевых действиях. Женщины угрожают, что количество приверженцев их движения будет только расти.

Их мужчин призвали в армию в рамках мобилизации в сентябре 2022 года, после чего отправили в Украину воевать. Руководительницей движения, критикующего позицию Кремля, является 34-летняя Мария Андреева.

Почему наши люди, ведущие мирную жизнь, должны ехать в Украину? Если наше правительство решило напасть на меньшую страну, пусть армия воюет, но оставьте наших людей в покое,

– говорит Андреева.

Женщина создала отдельный телеграм-канал, посвященный движению – он собрал более 35000 участников с момента основания. Там жены мобилизованных собираются и обсуждают дальнейшие действия. Андреева говорит, что не боится, потому что надоело.

Пока Кремль никак не трогала женщин – вероятно, поскольку это может спровоцировать больший резонанс со стороны общественности. Власти просто игнорируют их просьбы, а запросы на проведение митингов отклоняют. Некоторым женщинам даже предлагали деньги за молчание.

Мы устали быть хорошими девушками. Это никуда не дошло,

– подытожила женщина

Сначала россиянки не выступали против войны и не критиковали Путина, однако после игнорирования их язык ужесточился. Они задумываются – если Кремль лжет по отношению к их мужчинам, то не лжет ли он о целях войны?

Мобилизация в России

Во время "прямой линии" с электоратом Владимир Путин заверил, что в стране пока не будут проводить вторую волну мобилизации, потому что в этом вроде бы нет нужды. Он отчитался, что во время осеннего призыва удалось мобилизовать 300 тысяч россиян.

У российской армии есть проблемы, но до президентских выборов, которые пройдут весной 2024 года, Владимир Путин, вероятно, не будет объявлять мобилизацию. Однако скрытая мобилизация продолжается уже – ежедневно поступает 1000 – 1200 человек. Преимущественно это россияне из отдаленных регионов.

Уже известно, что во время осеннего призыва в 2024 году закон о едином реестре повесток начнут применять. То есть россияне начнут получать электронные повестки – с момента поступления сообщения они не смогут уезжать за границу.