Сможет ли масса российских "мобиков" изменить ситуацию на фронте: оценка аналитиков CIT
Массовая мобилизация в России набирает обороты. Впрочем, вряд ли стране-агрессору удастся с помощью этого "пушечного мяса" существенно изменить ситуацию на фронте.
Об этом 24 каналу рассказал аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов. Он отметил, что "мобики" никак не зарекомендовали себя в боевых действиях. Однако у них неплохо получается гибнуть или попадать в плен к Вооруженным силам Украины.
Обратите внимание Даже формы не нашлось: мобилизованные россияне прибыли на Запорожье в гражданской одежде
"Мобики" не изменят ситуацию на фронте
Единственное, на что способны эти мобилизованные – временно приостановить фронт и пытаться стабилизировать его, чтобы удержать хотя бы Луганщину и Херсонщину,
– отметил Михайлов.
По его мнению, новомобилизованные россияне не будут способны на какие-либо наступательные действия, по крайней мере, в ближайшие несколько месяцев. Кроме того, в отличие от украинской армии, войско оккупантов не подготовлено к проведению боевых действий в зимний период.
"У Украины до сих пор было уверенное преимущество в подготовке личного состава и восстановлению потерь, если Россия пытается как-то сократить это преимущество, то Запад прежде всего должен усилить преимущество Украины в современных средствах поражения, а также наконец в бронетехнике", – подытожил аналитик.
Мобилизация в России: последние новости
- Пока Владимир Путин говорит, что мобилизация в России идет по плану, в Москве начались массовые облавы. Мужчинам вручают повестки в метро, на рынках и даже в хостелах.
- Каждый 10-й российский военный на фронте сейчас мобилизован. Путин сообщил, что на войну уже отправили 16 тысяч мобилизованных, а значит, ежедневно погибают более 40 "мобиков". Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что на некоторых уже пришли похоронки, но о некоторых российские военкоматы не спешат сообщать.
- Российскому президенту абсолютно плевать, что будет с новомобилизованными в Украине. Так, их даже не обеспечивают всем необходимым и россияне вынуждены покупать самостоятельно. В британской разведке сообщили, что частично мобилизованные российские бойцы должны сами покупать бронежилеты.
- Аналитики из Института по изучению войны предположили, что кампания по частичной мобилизации в России вскоре может встать на паузу или вообще завершиться. Это связано с тем, что с 1 ноября в стране-агрессоре стартует осенний призыв.