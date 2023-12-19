После выборов у Путина будут развязаны руки: какую проблему хочет решить мобилизацией

Весной 2024 года в России состоятся президентские выборы. Скорее всего, после этого страна-агрессор проведет новую волну мобилизации.

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник сказал 24 Каналу, что это абсолютно логично и предсказуемо. После переизбрания у Владимира Путина будут развязаны руки.

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"После выборов верхние конечности Путина будут развязаны – он уже не будет сдерживаться", – констатировал Мельник.

Но теперь российская власть всячески воздерживается от таких решений или даже сигналов, которые могли бы снизить поддержку населения. Объявление мобилизации или незапланированные акции семей мобилизованных, которые теперь набирают силу, – все это так или иначе влияет на внутреннюю стабильность российского режима.

После выборов Кремль сможет спокойно запустить свою репрессивную машину, которую теперь заряжает и смазывает.

Россия имеет проблему

Страна-агрессор имеет мощный мобилизационный потенциал, которым пытается решить серьезную проблему – нехватку офицерского состава. Однако эффективность такого решения достаточно сомнительна.

Как и эффективность самых мобилизованных. Если Россия и сможет набрать нужное количество солдат, то вопрос их даже базовой подготовки страну-агрессора не слишком волнует.

Мобилизация в России: последние новости

Министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину, что численность российской армии якобы довели до 1 миллиона 150 тысяч человек. В дальнейшем планируют ее увеличить до полутора миллионов человек.

Тем временем оккупантов все меньше не только из-за постоянных потерь, но и самовольного оставления частей. Фиксируют тысячи случаев, а задерживают менее 15%.

Чтобы как-то исправить ситуацию, Россия активно забирает мужчин с оккупированных территорий. В настоящее время самая тяжелая ситуация в Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму.

По состоянию на 7 декабря с начала полномасштабного вторжения украинские военные уничтожили более трех тысяч российских офицеров.