Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник сказав 24 Каналу, що це абсолютно логічно й прогнозовано. Після переобрання у Владіміра Путіна будуть розв'язані руки.

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"Після виборів верхні кінцівки Путіна будуть розв'язані – він уже не стримуватиметься", – констатував Мельник.

Але тепер російська влада всіляко утримується від таких рішень або навіть сигналів, які могли б знизити підтримку населення. Оголошення мобілізації чи незаплановані акції сімей мобілізованих, які тепер набирають силу, – усе це так чи так впливає на внутрішню стабільність російського режиму.

Уже після виборів Кремль зможе спокійно запустити свою репресивну машину, яку тепер заряджає та змащує.

Росія має проблему

Країна-агресорка має потужний мобілізаційний потенціал, яким намагається розв'язати серйозну проблему – брак офіцерського складу. Однак ефективність такого рішення доволі сумнівна.

Як і ефективність самих мобілізованих. Якщо Росія й спроможеться набрати потрібну кількість солдатів, то питання їхньої навіть базової підготовки країну-агресорку не надто хвилює.

Зверніть увагу! Станом на 7 грудня від початку повномасштабного вторгнення українські військові знищили понад три тисячі російських офіцерів.

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