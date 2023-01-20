Разговоры о мобилизации нервничают Кремль, но там нет выбора, – российский оппозиционер

В России происходит мобилизация без особой огласки. Достоверность, что глава государства Владимир Путин объявит о нем во время своего обращения к народу минимальна.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Майкл Наки. По его словам, набор мужчин, которых отправляют на войну с Украиной, будет происходить постепенно.

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Позиция Путина по поводу громкого объявления мобилизации

Майкл Наки объяснил, что в России просто начнут издавать повестки. К тому же мобилизация в стране все еще продолжается, несмотря на то, что Владимир Путин заявлял о ее завершении.

Оппозиционер отметил, что диктатор после оглашения мобилизации 21 сентября столкнулся с тем, что это было одно из его непопулярных решений.

"Очень сильно скосило его восприятие людьми в России", – заметил он.

По его словам, причиной стало то, что Путин сначала пообещал, что мобилизации не будет, а затем вопреки своим словам объявил ее.

"Он всячески пытался отделаться, что это не он, а губернатор, Шойгу, Министерство обороны. И вообще он здесь не по делу", – подчеркнул Маки, отмечая, что Путин пытался постоянно перевести темы и сосредоточить внимание на чем-то незначительном.

По мнению оппозиционера, если президент России в своей речи все же скажет так, это будет означать, что Россия больше не обращает внимания на возможные последствия и что эти последствия не расценивает как серьезные.

Все разговоры официальные вокруг мобилизации очень нервничают. Потому что они видят негативную реакцию общества,

– заметил он.

К тому же, по словам Маки, представить, что Путин скажет людям откровенно, что он лжет, сложно. Впрочем, он вероятен. Кроме того, Путин не очень любит смешивать поводы своих выступлений. Ему еще не нравится, когда люди заранее догадываются о его намерениях.

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Почему мобилизацию в России должны объявить публично

Майкл Наки подчеркнул, что объявление мобилизации означает еще необходимость в обеспечении одеждой, едой, логистикой, передвижением и всем остальным. Поэтому это подготовка инфраструктуры, которая и расценивается как один из сигналов подготовки к новой волне мобилизации.

"И я думаю, что многие хотят, чтобы ее не было причем по ряду причин", – рассказал он.

По мнению оппозиционера, дополнительная мобилизация большого количества людей сильно усложнит историю, связанную с линией фронта. В информационном пространстве господствует мысль о возможности усиления напряжения с обеих сторон.

В этом смысле чем меньше у России будет живой силы на тот момент, тем лучше,

– объяснил он.

Оппозиционер объяснил, что мобилизация в России существенно затянет войну.

"Несмотря на то, что мобилизация не может привести к какому-либо значительному перелому в войне, она все равно имеет на нее влияние. Больше живой силы мешает продвигаться ВСУ", – подчеркнул он.

По его мнению, все же мобилизация неизбежна. С военной точки зрения у России нет никакого другого варианта, чтобы как-то нарастить собственную боевую мощь.

"Опять же они постараются это сделать как можно тише, у них не очень получится", – подчеркнул он.

Оппозиционер пояснил, что получение повесток будет приобретать огласку. Уже сейчас в вузах студентов вызывают на военные кафедры для обновления информации.

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