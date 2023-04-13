Вышли на новую формулу, – экс-глава разведки Украины о мобилизационных процессах в России

Россия имеет в планах увеличить масштабы мобилизации. Постепенное ограничение определенных прав и свобод россиян приведет к тому, что у них не будет другого выбора, кроме как стать на учет.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах) Николай Маломуж. Он предположил, что именно это давление может открыть глаза россиянам и привести к протестам.

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Генерал убежден, что сейчас Россия уже испытывает реальное поражение, поэтому ищет любые пути, чтобы затянуть процесс и сдержать наступление Украины и навязать ей перемирие. Например, говорилось о так называемом перемирии на Пасхальные праздники, чтобы украинская оборона остановилась, а россияне смогли подтянуть резервы.

Стратегически они ориентируются генерировать мощную затяжную войну и для этого мобилизовать полмиллиона и больше людей.

– добавил спикер.

Новая модель мобилизации

У России сейчас нет возможности мобилизовать такое количество людей, на которое они рассчитывают, их попытки набрать 400 тысяч контрактников провалились.

Поэтому Маломуж убежден, что сейчас Россия выходит на новую модель: для большой затяжной войны потребуются сотни и миллионы людей. В инфопространстве они запускают месседжи, что НАТО и Украина представляют большую угрозу России, к тому же они пытаются формировать законодательные акты, которые примут на контроль всех мужчин и женщин некоторых специальностей призывного возраста.

По подсчетам говорится о 3 миллионах человек, а депутаты госдумы заявляют в общей сложности о 30 миллионах человек.

Поэтому их пытаются взять на электронный учет, формировать резервы, проводить анализы, какие специальности есть,

– заметил Маломуж.

Он сообщил, что враг пытается создать резервы, формировать банк данных, анализировать по направлениям, где можно сегодня призвать, дальше будут проведения военных сборов в разных областях, а из них будут формироваться ударные группы.

Однако Украина не будет ждать столько времени и будет делать все для поражения России, отметил генерал.

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Россияне могут выступить против

С другой стороны, считает генерал, массовое давление мобилизацией приведет к угрозе Владимиру Путину. Россияне сейчас видят, что каждый может быть призван на войну и там убит, ведь они уже понимают, что Россия на войне несет большие потери.

А потом начнут понимать, что это война неправильная, агрессивная и ведется на территории другой страны.

Пока не было такого массового выступления, но когда начнут репрессировать каждого россиянина, начнется сопротивление. Это может быть то внутреннее сопротивление, которое усиливается под влиянием нашей победы и шансов у Путина мобилизовать огромный ресурс не будет.

– резюмировал Маломуж.

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