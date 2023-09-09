Жалуются о нарушении прав: в России наблюдателям на выборах вручают повестки

На избирательном участке в Геленджике наблюдателю и члену избиркома вручили повестки в военкомат. Они сразу же начали жаловаться на давление и нарушение прав.

Об этом рассказали в ряде российских СМИ, сообщает 24 Канал. Также журналисты обнародовали фото повесток

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Наблюдателям на выборах вручили повестки

Один из наблюдателей на выборах в Геленджике сообщил, что утром 9 сентября на избирательный участок №0940 лично пришел военный комиссар города и вручил наблюдателю и члену избирательной комиссии повестки в военкомат. Сообщение об этом появилось на "Карте нарушений", которую ведет российское движение "Голос".

Мужчина рассказал, что в повестках попросили явиться в военкомат "для уточнения личных данных", а еще в одном случае – "для получения мобилизационного предписания". Вечером 7 сентября к нему тоже якобы приходили люди в форме полиции, которые пытались вручить повестку в военкомат.

Считаю это актами давления на независимых наблюдателей,

– жалуется россиянин.



Наблюдателю на выборах вручили повестку / Фото росСМИ

Внимание к случившемуся на избирательном участке привлек секретарь комитета КПРФ в Краснодарском крае Александр Сафронов, опубликовавший фотографии повесток.

В военкомате Геленджика, в свою очередь, заявляют, что сейчас не проводятся мероприятия, требующие раздачи повесток.

"Мы повестки раздаем только согласно регламенту, когда у нас продолжаются свои мероприятия. А мероприятия относительно учета данных у нас сейчас не запланированы. Пока никаких мероприятий у нас не ведется", – говорят в комиссариате.



В военкомате открещиваются от раздачи повесток / Фото росСМИ

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