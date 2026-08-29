Мобилизация в России неизбежна: у Зеленского раскрыли планы Путина

Кремль не хочет прекращать войну против Украины. Однако, для ее продолжения России может понадобиться новая масштабная мобилизация.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Павел Палиса во время встречи с представителями СМИ.

Почему Кремль не может обойтись без новой мобилизации?

По его словам, с февраля российская армия ежемесячно теряет больше военных, чем набирает на контрактную службу.

За последний месяц, в частности, подтвержденные потери России составили около 43 тысяч убитых и раненых, тогда как в армию удалось привлечь около 37 тысяч человек.

Палиса отметил, что ранее России удавалось компенсировать большие потери благодаря набору новых военных.

Теперь ситуация изменилась: набор уже не покрывает потери, хотя общая численность российской группировки в Украине пока не сокращается за счет переброски военных из резерва и перераспределения сил.

По мнению генерала, без мобилизации России будет сложно провести масштабное наступление, в частности если Кремль решит предпринять попытку окончательного захвата Донбасса в сжатые сроки.

В то же время Палиса подчеркнул, что мобилизация сотен тысяч человек – это не только вопрос количества.

России придется обеспечить новобранцев формой, оружием и снаряжением, а также провести их подготовку.

Предположительно, российские власти планируют призвать около 300 тысяч человек до конца 2026 года и еще 300 тысяч в первой половине следующего года.

Генерал также предположил, что Россия теоретически может использовать дополнительные людские ресурсы не только против Украины, но и для агрессии против стран Балтии. В то же время он считает такой сценарий менее вероятным, поскольку после значительных потерь в Украине России будет сложно одновременно открывать новый фронт против стран НАТО.

Напомним, что по данным разведки, Кремль после выборов в Госдуму, запланированных на конец сентября, готовится провести масштабную мобилизацию.