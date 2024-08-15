Путин такую возможность уже имел: решится ли диктатор объявить мобилизацию

Несмотря на серьезные потери на Курщине, российский диктатор Владимир Путин в ближайшее время вряд ли объявит мобилизацию. Он упустил такую возможность, когда Украина только зашла на российскую территорию.

Тогда Путин мог сказать, что россиянам действительно необходимо объединиться, однако не воспользовался этим. Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.

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Как Путин потерял возможность объявить мобилизацию

Военнослужащий объяснил, что есть 2 лучших момента для мобилизации: резкое изменение обстоятельств, например победа, или критическая ситуация, то есть поражение.

Российский руководитель Владимир Путин такую возможность имел несколько дней назад, когда украинские войска зашли в Курскую область.

Украина держала паузу и официально не говорила об операции, в то же время Россия сразу заявила о "прорыве" границы Вооруженными Силами.

В тот момент Путин мог сказать, мол, "впервые в этом столетии иностранные войска вторглись на территорию России. Они идут на Москву, поэтому "вставай страна огромная". Но он не воспользовался этим,

– отметил Кирилл Сазонов.

Зато проводил ставку и совбез, на который даже не допустили заместителя учреждения Дмитрия Медведева. Сейчас Кремль не видит смысла объявлять мобилизацию. В ближайшее время ее не будет.

Отметим! 102 российских военных взяли в плен в российской Курской области накануне спецназовцы Службы безопасности Украины.