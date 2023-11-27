После выборов у Путина развяжутся руки: смогут ли россияне избежать мобилизации

В России всячески умалчивают мобилизацию, чтобы не испортить Владимиру Путину президентские выборы весной. Однако после них у главы страны-агрессора развяжутся руки.

Глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова прокомментировала 24 Каналу ситуацию с мобилизацией в России. Так, генштаб заявил, что осталось набрать около 200 тысяч человек.

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"Так бывало всегда, что именно после выборов руки развязываются. После выборов ему вообще плевать на все", – констатировала Романова.

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По ее словам, мобилизовать на войну можно где угодно. В частности, в тюрьмах и национальных республиках.

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"Мне кажется, выбор есть всегда до последнего момента, пока ты сам не нажмешь курок и не станешь военным преступником", – отметила Романова.

У граждан страны-агрессора есть достаточно вариантов, как избежать службы в оккупационной армии. Прежде всего, стоит воспользоваться пока открытыми границами и просто уехать.

Если оказались в мобилизационных списках, можно потребовать альтернативной гражданской службы по религиозным, идейным или другим соображениям. Так, на прошлой неделе верховный суд утвердил решение по евангелисту, который отказывался брать оружие.

Кроме того, можно дезертировать и отсидеть в тюрьме. В среднем это шесть лет.

Шесть лет – и вас не возьмут на войну, потому что есть список статей, по которым не мобилизуют из тюрьмы тоже. Дезертирство там есть,

– заметила Романова.

Остается способ даже в окопах – попробовать сдаться в плен. Для этого можно воспользоваться украинским проектом "Хочу жить".

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