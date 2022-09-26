"Могилизация" продолжается: в россии уже начали присылать повестки журналистам

В россии "частичная" мобилизация коснулась уже и журналистов. Работникам СМИ также активно приходят повестки.

В россии мобилизуют работников всех сфер

О повестках для российских журналистов 24 каналу рассказали источники в спецслужбах. У нас оказалось фото повестки, выданной редактору издания "Инжеста" Артуру Решетняку.

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Решетняка обязали прийти в военкомат уже 26 сентября. Повестка пришла не только ему – в армию активно зовут и других российских журналистов.



Российским журналистам вручают повестки / Фото источников 24 канала

Мобилизация журналистов – это еще куда ни шло. Давно известно, что кремлю нужны только пропагандисты, а не журналисты. Шокирует то, что в Бурятии в армию оккупантов призывают даже покойников. Президент фонда "Свободная Бурятия" Александра Гармажапова рассказала, что в армию забирают всех – студентов, пенсионеров, многодетных и мужчин с инвалидностью. Повестки приносят даже тем, кто давно умер.

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Интересно, что разносят "приглашения в военкомат" учителя. Делают они это по ночам, ведь днем должны проводить уроки. Эти педагоги известны в регионе тем, что фальсифицируют результаты выборов.

Кстати, ранее журналистка из Бурятии Янина Нимаева возмутилась из-за того, что мобилизовать хотят ее мужа, отца 5 детей и никогда не служившего в армии.

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