Страна-агесорка столкнулась с поразительной нехваткой солдат. Оно и не удивительно, ведь Силы обороны уничтожают ежедневно около 1000 оккупантов. Такая тенденция заставляет Россию готовиться к длительной мобилизации. Однако даже при условии призыва военнообязанных противнику не удастся изменить ситуацию на поле боя.

На критически важное препятствие указали аналитики Института изучения войны (ISW).

Почему мобилизация не поможет России на фронте?

Кремль традиционно рассчитывает на численное преимущество как ключевую сильную сторону в войне против Украины. В то же время эффективное использование Украиной беспилотников на фронте и удары средней дальности в значительной степени нивелируют это преимущество, нанося российским войскам значительные потери.

Вместе с тем, из-за отсутствия существенных успехов на поле боя, высокие потери и общее ухудшение ситуации в армии в России растет представление о неудачном ходе войны, что затрудняет вербовку контрактников.

К слову, Путин недавно подписал закон, который предусматривает списание просроченных кредитов для солдат-контрактников, если их сумма не превышает 10 миллионов рублей. С помощью таких финансовых льгот российские власти стимулирует привлечение людей к участию в войне против Украины.

В целом же, потенциальная принудительная мобилизация, как утверждают в ISW, может оказаться менее эффективной и менее популярной, чем в 2025 году, когда страна-агрессор еще имела определенные тактические продвижения.

Аналитики также обращают внимание, что основной проблемой для России остается логистика. Украинские дроны затрудняют перемещение подразделений, подвоз боеприпасов и удержание позиций, а также ограничивают возможности переброски резервов на передовую.

Кроме того, России нужно не только компенсировать потери, но и обеспечивать новые подразделения, в частности в сфере беспилотных систем и обороны тыла.

Какие последние новости о потерях у оккупантов?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в 2022 году Россия потеряла около 1 260 110 военных, из них 1 160 – за последние сутки. Также уничтожено 11 956 танков (+1) и 24 625 боевых бронированных машин (+7).

В то же время утром 27 мая украинские силы ударили по авиабазе "Балтимор" в Воронеже, где дислоцируется 47-й авиаполк ВКС России.

Кроме того, под удар попало авиационное предприятие в Таганроге – вероятно, 325-й авиаремонтный завод, который занимается обслуживанием самолетов Ил-76, Су-25 и части машин типа "Ан".