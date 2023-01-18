"Любит символические даты": Путин может объявить вторую волну мобилизации уже сегодня, – ISW

Вероятно, российский президент Владимир Путин объявит о новой волне мобилизации в скором времени. Возможно, это произойдет уже 18 января.

Об этом заявили аналитики Института изучения войны. Они вспомнили о любви диктатора к символическим датам и заметили, что 18 января россияне отмечают 80-летие того, как советские войска разорвали нацистскую осаду Ленинграда.

Читайте также Россия хочет собрать 500 тысяч мобилизованных: сможет ли Кремль снабдить всех оружием

Мобилизационные процессы в России могут возобновиться уже сегодня

В ISW предупреждают, что Владимир Путин готовится объявить о второй мобилизационной волне для доукомплектования своей армии. Это может произойти в ближайшие дни или даже сегодня.

Отметим, что вчера, 17 января, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России выступит с речью в Санкт-Петербурге 18 января в честь 80-летия того, как советские войска разорвали нацистскую осаду Ленинграда – родного города Путина.

Путин любит использовать символические даты для обращения к российскому народу, и некоторые российские провоенные милблогеры отметили, что он воспользуется этой возможностью, чтобы либо объявить мобилизацию, либо войну с Украиной,

– отметили аналитики.

Кстати, ранее украинская и западная разведки также неоднократно предупреждали о подготовке Путина к мобилизации, которая, по их прогнозам, запланирована на середину января.

Обратите внимание Лайкни военного и украиноязычные на Кубани: как Кремль усилил информационные атаки на Украину

Внутренние процессы в России запущены, – разведка