Очень серьезная цифра, – военный эксперт назвал мобилизационный ресурс россии

оккупанты несут большие потери среди личного состава в войне против нашей страны. Чтобы пополнить ряды своего войска, они проводят мобилизацию.

То, что оккупанты не говорят о мобилизации на своем пропагандистском телевидении, не означает, что они не проводят ее. Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт Петр Черник.

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У оккупантов еще большой ресурс для войны в Украине

Их мобилизационный ресурс исчисляется в пределах 8 миллионов человек, это очень серьезная цифра,

– заметил военный эксперт.

Он объяснил, что среди россиян есть достаточно много людей, которые умеют держать автомат и владеют ручными противотанковыми гранатометами, а чтобы овладеть навыками танкиста достаточно пары недель и можно бросать в бой. Ибо, например, танк Т-62 является достаточно простой машиной. А на складах оккупантов еще есть по меньшей мере 13 тысяч танков разных классов.

"Противник имеет этот низовой, пусть не качественный, пусть плохой потенциал – он тоже убивает", – подчеркнул Петр Черник. Он добавил, что это также свидетельствует о том, что россияне не собираются сдаваться.

Петр Черник о мобилизационном ресурсе россии: смотрите видео

Возможны ли в россии бунты из-за мобилизации

По мнению военного эксперта, сейчас бунты в стране-агрессоре маловероятны. Однако на это может повлиять социальное напряжение среди россиян.

К примеру, напряжение сильно усилили взрывы на авиабазе оккупантов возле Новофедоровки, а также запрет выдачи виз россиянам. "Это, на мой взгляд, помимо военной компоненты в Украине, очень серьезное направление, которое следует развивать всем нашим партнерам", – отметил Петр Черник.

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Война россии в Украине: последние новости с фронта

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские военные не оставляют попыток выйти на административные границы Донецкой области. Но добиться желаемых результатов им не удается. Так что врагу пришлось отойти.

13 августа оккупанты начали активно распространять фейк о захвате Песков. В Вооруженных силах опровергли ложь россиян. Там заявили, что ситуация в Донецкой области остается напряженной и продолжаются тяжелые бои, однако Пески – под контролем Украины.

Оперативное командование "Юг" рассказало об ударе по мосту возле Каховской ГЭС. Теперь на Херсонщине больше нет мостов через Днепр, которыми россияне могут перекидывать технику или оружие. Каховский ведь был последним мостом, которым враги могли пользоваться.

За сутки 13 августа ударная авиация Воздушных Сил ВСУ нанесла около 10 групповых авиаударов по позициям оккупационных войск на нескольких оперативных направлениях. Благодаря действиям наших Воздушных сил оккупанты потеряли много живой силы и техники.

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