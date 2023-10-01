Есть плохие новости для них: может ли Путин отправить 130 тысяч призывников на фронт
Владимир Путин подписал указ о призыве 130 тысяч россиян. Они вполне могут оказаться на украинском фронте, чтобы компенсировать безумные потери врага.
Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал 24 Каналу о состоянии мобилизации в России.
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"Безусловно, у меня плохие новости для российских мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, потому что часть из них точно попадет в район ведения так называемой "СВО"", – отметил Селезнев.
Хотя сам Путин и его приспешники постоянно заявляют, мол, срочников на российско-украинском фронте нет, но очевидно, что это не так.
Скрытая мобилизация в России не может покрыть все нужды оккупационной армии. Те 15–20 тысяч в месяц едва компенсируют потери – нет речи о новых ударных группировках.
Сможет ли Путин призвать 130 тысяч оккупантов
Даже если удастся поймать столько россиян – этого маловато. Перед тем как бросить в бой, их нужно экипировать и научить, по крайней мере, базовым вещам.
Мобилизационная система вряд ли справится с таким количеством людей. Как известно, во время осеннего призыва в прошлом году ситуация была на грани коллапса – теперь может быть еще хуже.
Какая ситуация с мобилизационной системой в России: смотрите видео 24 Канала
Россия стремится затянуть войну: основное
- О подготовке Владимира Путина к продолжительной войне свидетельствует, в частности, увеличение призывного возраста с 27 до 30 лет. Директор российского Центра Карнеги в Берлине Александр Габуев считает, что российский диктатор не желает завершения боевых действий.
- Кроме того, Россия активно вербует иностранцев. Украинские хакеры получили 199 паспортов кубинских наемников, которые согласились пойти на войну на стороне оккупантов даже не ради денег, а чтобы жить в России, получить гражданство, вступить в местные вузы.
- Страна-агрессор рассчитывает, что война затянется до 2025 года. В это время состоятся выборы в США и может выиграть Дональд Трамп, который может перекрыть помощь Украине.