Есть плохие новости для них: может ли Путин отправить 130 тысяч призывников на фронт

Владимир Путин подписал указ о призыве 130 тысяч россиян. Они вполне могут оказаться на украинском фронте, чтобы компенсировать безумные потери врага.

Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал 24 Каналу о состоянии мобилизации в России.

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"Безусловно, у меня плохие новости для российских мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, потому что часть из них точно попадет в район ведения так называемой "СВО"", – отметил Селезнев.

Хотя сам Путин и его приспешники постоянно заявляют, мол, срочников на российско-украинском фронте нет, но очевидно, что это не так.

Скрытая мобилизация в России не может покрыть все нужды оккупационной армии. Те 15–20 тысяч в месяц едва компенсируют потери – нет речи о новых ударных группировках.

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Даже если удастся поймать столько россиян – этого маловато. Перед тем как бросить в бой, их нужно экипировать и научить, по крайней мере, базовым вещам.

Мобилизационная система вряд ли справится с таким количеством людей. Как известно, во время осеннего призыва в прошлом году ситуация была на грани коллапса – теперь может быть еще хуже.

Какая ситуация с мобилизационной системой в России: смотрите видео 24 Канала

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