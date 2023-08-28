Россия хочет усилить мобилизацию: сколько оккупантов может собрать и когда появятся в Украине
В России идет скрытая мобилизация. Однако ее мало для компенсации безумных потерь оккупантов в Украине. Именно поэтому страна-агрессор планирует отправить на фронт еще 450 тысяч военных.
Экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий сказал 24 Каналу, что это неслучайное число, ведь именно столько захватчиков сейчас воюет в Украине.
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"Россияне бы очень хотели обновить контингент, который воюет в Украине, потому что он несет значительные потери. Также они бы хотели дополнительно развернуть несколько крупных группировок, которые позволили бы переломить ход войны", – отметил Дикий.
Россия готовится к большой мобилизации: смотрите видео 24 Канала
Стоит подчеркнуть, что в России мобилизацию не прекращали – собирали до 20 тысяч оккупантов ежемесячно. Но их не хватает, даже чтобы латать дыры на фронте.
Когда в России отважатся на большую мобилизацию
В стране-агрессоре ждут 15 сентября – имитации выборов в госдуму России. До этого они не рискнут объявить большую мобилизацию во избежание скандалов и протестов.
Мобилизационный цикл от вручения повестки до появления солдата на фронте составляет 4–6 месяцев. Поэтому новых оккупантов в Украине увидят не раньше конца января.
Способна ли Россия мобилизовать 450 тысяч человек
Учитывая возможности страны-агрессора, набрать почти полмиллиона человек она может, но экипировать и подготовить – вряд ли.
Во время минувшей волны мобилизации набрали как раз примерно 400 тысяч оккупантов – и тогда система была на грани коллапса. Россиянам тогда пришлось делать палаточные городки в лесах, чтобы куда-нибудь девать этих людей.
"Вполне может быть, что их [мобилизационная] способность с прошлой осени не только не выросла, а скорее уменьшилась. Возможно, тысяч 200–250 они как-то еще способны проглотить", – предположил Дикий.
Мобилизация в России: основное
- Страна-агрессор всеми возможными способами пытается избежать общей мобилизации из-за страха протестов. Так, Владимир Путин подписал законы о повышении призывного возраста до 30 лет и увеличении штрафов за неявку в военкоматы.
- Кроме того, в России активно вербуют мигрантов, из Кыргызстана в том числе. Кому-то обещают деньги или гражданство, другим – выйти из тюрьмы.
- К вербовке людей вовлекли российских миллиардеров. Они платят оккупантам зарплату и отправляют в добровольческий батальон "Сокол", фактически являющийся частью армии России.