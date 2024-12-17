В России заканчивается живая сила: почему Путин никак не объявит мобилизацию

Хотя Владимир Путин всячески пытается избежать открытой мобилизации, но человеческий потенциал в России начинает заканчиваться. Несмотря на это некоторые до сих пор верят, что по первому указанию диктатора 30 миллионов человек якобы добровольно пойдут воевать.

На самом деле желающих идти на фронт вообще не видно. Об этом 24 Каналу рассказала журналистка и основательница движения "Русь сидящая" Ольга Романова, добавив, что у Путина остается все меньше источников наполнения армии.

Читайте также Видим такое впервые, – Андрющенко раскрыл особенности мобилизации на оккупированных территориях

Согласится ли Путин на уступки

В России все тюрьмы уже опустошены, как еще набирать людей остается вопросом. Миграционный ресурс также исчерпан, а наемники не захотели воевать так массово, как предполагалось.

Ресурс из призывников идет очень тяжело. Там постоянные скандалы с различными деталями о принуждении, угрозах. Но даже так удалось собрать лишь несколько сотен мужчин. Больше резерва нет – только мобилизация,

– сказала Ольга Романова.

Путин не хочет этого делать до инаугурации Дональда Трампа, которая состоится в январе 2025 года. Новоизбранный президент уже заявил о желании как можно быстрее закончить войну. Вполне вероятно, что глава Кремля согласится на определенные уступки, потому что ему очень нужен перерыв в боевых действиях.

"Но Путину самому надо решить, куда отправлять людей с передовой. Думаю, он просто оставит всех на оккупированных территориях, поэтому мне страшно думать об украинцах, которые до сих пор там остаются. Ведь они окажутся рядом с заключенными, которых собрали со всей России", – добавила основательница движения "Русь сидящая".