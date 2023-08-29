Повесток может быть больше: каких изменений мобилизации следует ожидать осенью

В конце июля депутаты Верховной Рады проголосовали за продление военного положения и общей мобилизации на 90 дней. Капитан ВСУ также рассказал об острой потребности людей.

Парламент продлил срок действия военного положения и мобилизацию до 15 ноября 2023 года. То есть, в этот период мужчины в возрасте от 18 до 60 могут получить повестки. И если военно-врачебная комиссия признает их приданными к прохождению службы по состоянию здоровья и у них нет права на отсрочку от призыва – их могут призвать в ряды ВСУ.

Смотрите также Планируют ли в Украине усилить призыв: у Зеленского объяснили, чего ждать

В ВСУ есть потребность в разных специалистах

Сейчас украинская армия остро нуждается в людях. Капитан Вооруженных Сил Украины Валерий Прозапас подчеркнул, что не могут всю войну служить одни и те же люди.

Нам необходим нормальный мобилизационный план. Потому что мы не можем пройти весь путь по тому составу армии, которым началась война. Нужно людям доносить, что подавляющее большинство военнообязанных все равно пройдут через Вооруженные Силы. Да, это неприятно слышно. Но какая бы ни была техника современная, какое бы ни было вооружение, воевать на нем надо людям,

– сказал он.

Какие специальности больше всего нужны на фронте

ВСУ нужны все военные специальности – это пехота, танкисты, артиллеристы, летчики, а также десантники. Каждый учебный центр имеет свою специфику и в зависимости от специальности людей направляют в соответствующие учебные центры.

Усилят ли в Украине призыв