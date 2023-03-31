Мобилизация в Украине 2023: можно ли обжаловать заключение военно-врачебной комиссии

В Украине уже больше года продолжается общая мобилизация населения и военное положение. Военно-врачебная комиссия определяет пригодность военнообязанных граждан к службе в войске.

Детальнее о том, как проходит этот процесс в комментарии УП рассказал адвокат Артем Крикун-Труш. Он объяснил, что ВЛК регулируется приказом "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины".

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Как обжаловать заключение ВЛК

Обжаловать заключение военно-врачебной комиссии можно. Однако для этого необходимо иметь веские основания.

Как подметил адвокат Артем Крикун-Труш, сейчас во время общей мобилизации врачи-эксперты очень поверхностно осматривают военнообязанных граждан. По его словам, многим из них главное – закрыть план.

Но в военкоматах, которым главное просто план закрыть, сейчас ВЛК происходит так: ты приходишь, сидит пара-тройка врачей. На тебя поверхностно посмотрели: "Здорово? Жалоб нет?". И даже ответ их не интересует. Все – годный,

– отмечает адвокат.

К слову, раньше 24 Канал рассказывал о 2 способах, как обжаловать результаты ВЛК: