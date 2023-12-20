Вручают ли сейчас повестки мужчинам с 18 лет: в ВСУ дали ответ

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Согласно этому призыву подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. В Вооруженных Силах Украины рассказали, вручают ли сейчас повестки мужчинам с 18 лет.

В последние месяцы в обществе накопилось достаточно много вопросов о проведении мобилизационных действий в Украине. Так, спикер командования Сухопутных войск Владимир Фитьо объяснил вопрос о вручении сейчас повесток мужчинам с восемнадцати лет.

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Повестки мужчинам с восемнадцати лет

Владимир Фитьо отметил, что приписка к призывным участкам происходит вообще с семнадцати лет.

Он отметил, что когда ребята учатся в школе, то они проходят первичное медицинское освидетельствование и, соответственно, уже становятся на военный учет в своих ТЦК и СП.

Потому что для поступления в высшие учебные заведения, заведения среднего технического образования необходимо иметь приписное свидетельство своего ТЦК и СП.

Так – им (18-летним – 24 Канал) могут вручить повестку, тогда они просто появляются в свой ТЦК и СП, показывают справку об учебе или приходят с приписным свидетельством. А еще лучше – иметь все эти документы при себе и все эти вопросы сразу снимаются,

– отметил Фитьо.

По словам Фитьо, повестка – это не отправка на фронт. Он подчеркнул, что повестка – это для уточнения учетных данных.

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