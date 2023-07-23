С пляжа в военкомат: что нужно знать о вручении повесток на побережье моря

В Украине идет общая мобилизация, во время которой в ряды ВСУ могут призвать военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. При этом в законодательстве не определен перечень мест, где могут выдаваться повестки.

Как и на улицах, так и на пляжах представители ТЦК и СП могут выдавать повестки. Об этом подробнее рассказывали в оперативном командовании "Юг", пишет 24 Канал.

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Пляжи являются общественным местом

В ОК "Юг" отметили, что не имеет принципиального значения, где и когда мужчина получит повестку, ведь сотрудники ТЦК и СП уполномочены вручить ее где угодно, "или посетив место вашего проживания, или встретив вас по маршруту вашего следования, или в других общественных местах".

При этом руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что повестки не являются средством наказания. Например, за игнорирование запрета местных властей на посещение пляжей и купание в море. В условиях вооруженной агрессии России они являются необходимостью.

Вручение повесток допускается в любых местах. То есть общественные места все открыты для совместного посещения, могут быть такими, где могут проводиться сообщения граждан. Совершенно не исключено, что и там (на пляжах – 24 Канал) тоже,

– объяснила она.

Повестка – не тождественно отправке на фронт

После получения документа украинцы обязаны явиться в указанные сроки на сборные пункты. Однако следует отметить, что ее вручение не является прямым билетом на передовую. Она – один из методов налаживания коммуникации, повышения ответственности и сознания граждан.

Кроме того, не стоит забывать, что и типов повесток есть три, и только одна из них предусматривает отправку в ту или иную часть для прохождения службы или для проведения учебы. Так, повестки бывают:

для уточнения данных,

на прохождение военно-врачебной комиссии,

мобилизационное предписание.

В первом случае военнообязанный должен только явиться для уточнения своих военно-учетных данных. Например, относительно места регистрации, состава семьи, места работы и т.д. И вручение повесток на пляжах происходит именно для уточнения учетных данных военнообязанного населения.

Взамен, как напомнили в ОК "Юг", за неявку в территориальный центр комплектования лицам, уклоняющимся от воинского долга, грозит административная или уголовная ответственность.