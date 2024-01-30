Мобилизация в феврале 2024: будут ли изменения и кого могут призвать

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Военнообязанными считаются мужчины от 18 до 60 лет, любой из них может быть мобилизован, если не имеет отсрочки и пригоден к военной службе. Впрочем, следует знать, будут ли изменения в мобилизации с 1 февраля.

Мобилизация происходит тогда, когда у гражданина нет отсрочки, а военно-врачебная комиссия признала такого годным или ограниченно годным к службе. Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

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Проведение мобилизации

Мобилизацию производят ТЦК и СП. Фитьо отметил, что руководители ТЦК уполномочивают лиц предусмотренных законодательством проводить оповещения среди мужчин. Уведомление производится через вручение повестки, которую нельзя обжаловать в суде или отказаться от нее.

По словам Фитьо, граждане Украины, получившие повестки и добровольно за ними пришедшие сверяют данные проверяют наличие отсрочки и пригодность к службе на ВЛК.

"Военнообязанные граждане после получения повестки если они появились в ТЦК лично проходят медицинское освидетельствование и обновляют свои военно-учетные данные. Если у них нет причин предусмотренных законодательством для получения отсрочки от мобилизации их направляют в учебный центр, где проходят обучение от одного месяца и соответственно уже потом направляются в свои воинские части" объяснил он.

Уполномоченные лица по приказу руководителя ТЦК осуществляют оповещение военнообязанных мужчин по мобилизации путем вручения повесток.

Повестка должна содержать следующие реквизиты и быть заполнена до вручения военнообязанному:

фамилия имени и отчества военнообязанного

номер повестки

дата рождения военнообязанного

адрес военнообязанного

номер и дата распоряжения по вручению повестки

дата время и адрес места, куда нужно появиться

уточнения относительно документов или вещей, которые следует иметь с собой

название органа печать подпись фамилия имя и отчество руководителя ТЦК

дата вручения повестки

Куда отправляют служить после мобилизации в феврале

Командующий подготовкой Командование Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Виктор Николюк объяснил, что сейчас в ВСУ наиболее нужны мужчины для службы в пехоте.

Наиболее нужные специалисты – это обычно пехота. Это та пехота, которая идет вперед, которая штурмует, которая закрепляется в окопе, удерживает позиции и пехота заходит на вражеские позиции, отражает врага.

отметил он.

По его словам, принимая во внимание возраст мобилизованных и состояние здоровья во время учебы после вручения мобилизационного распоряжения, вернули физическую подготовку для них в учебных центрах и высших военных учебных заведениях. "Чтобы за те несколько месяцев человек привык к нагрузкам необходимо, чтобы за ним кто-то смотрел контролировал его. Есть соответствующие специалисты, мы снова проводим с ними сборные мероприятия, мы их учим и учитываем это", пояснил военный.

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Военнослужащий отметил, что есть соответствующее решение президента верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, в котором указано, что каждый мобилизованный приходящий в ВСУ должен пройти базовую общевойсковую подготовку.

Это решение выполняется безоговорочно. Есть соответствующие программы. Конечно, раньше это были программы подготовки в течение нескольких месяцев. По состоянию на сегодняшний день программы подготовки несколько уменьшены внесены коррективы исходя из практической составляющей ударение стоит именно на практической составляющей,

– говорит Виктор Николюк.

Также происходит профессиональная подготовка личного состава уже с учетом той военно-учетной специальности, на которую идет военнослужащий.

Сообщается, что подготовка продолжается также в воинских частях и оперативно-тактических группировках в течение еще двух трех недель или одного месяца непосредственно к выполнению боевых задач.

По его словам, учитывая, что сроки были сокращены, но объемы не уменьшены, поэтому была учтена именно практическая составляющая.

"Нами был внесен акцент на упражнения по огневой подготовке упражнения стрельб в ограниченном пространстве психологические упражнения, которые дают возможность готовить военнослужащего к ведению стрелкового боя", – рассказал военнослужащий.

Кто подлежит мобилизации с 1 февраля

Учитывая, что пока в Верховной Раде не подали новый законопроект о мобилизации и он не был принят порядок мобилизации категории мужчин подлежащих призыву и оповещения остаются неизменными. Поскольку существуют ограничения по мобилизации в Украине, то в соответствии с закономпризыву подлежат следующие мужчины:

1) по возрасту и опыту:

от 18 до 60 лет - если есть опыт военной службы

от 27 до 60 лет ― если нет опыта службы

2) по состоянию здоровья:

пригодны в мирное и военное время по постановлению ВЛК

непригодные в мирное время ограниченно пригодные в военное время по постановлению ВЛК

ограниченно годные в мирное время пригодные в военное время по постановлению ВЛК

3) по пребыванию на военном учете:

сняты с военного учета если прошлое основание для этого ― после взятия на учет подлежат мобилизации

исключенные из военного учета не осужденные за тяжкое или особо тяжкое преступление после добровольного прохождения ВЛК и получение от него постановления об ограниченной пригодности ― подлежат мобилизации

4) по наличию отсрочки:

не имеют права на отсрочку

не подлежат мобилизации, но могут быть мобилизованы по собственному добровольному согласию и проходить службу в соответствии с законом.

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