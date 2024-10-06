Обещали одно – получалось другое: военный рассказал о важных изменениях в мобилизации в Украине

Правительство разрешило военным частям призывать к себе добровольцев без участия ТЦК. Это абсолютно своевременное и правильное решение, которое поможет армии.

Об этом 24 Каналу рассказал главный сержант 93 ОМБр "Холодный Яр" Иван Буряк, отметив, что военные очень ждали этого решения. Мобилизация в Украине непосредственно в воинские части – корректное решение.

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Раньше иногда случались неприятные ситуации

Как отметил военный, 93 ОМБр уже восемь месяцев занимается рекрутингом. Есть положительные результаты, но без прямой мобилизации добровольцев случались некоторые неприятные казусы.

Бригада направляла документы на конкретного человека, а в ТЦК или учебных центрах иногда могли игнорировать просьбы и запросы. Добровольцев отправляли в другие подразделения.

Было сложно проводить рекрутинг, когда рассказываешь человеку о себе; рекламируешь себя; приводишь примеры... Он соглашается идти с тобой. А потом попадает в такую ситуацию. Для нас разрешение мобилизовать добровольцев – сверхважное событие. Мы его очень ждали. И очень радуемся,

– рассказал военный.

По его словам, подразделениям стоит делать ставку на рекрутинг. Так можно найти нужных людей. Вполне вероятно, что сейчас даже начнется полезная конкуренция между подразделениями в контексте рекрутинга.

Обратите внимание! Правительство разрешило военным частям проводить мобилизацию резервистов и военнообязанных, которые добровольно хотят служить в этом подразделении во время мобилизации. Командиры воинских частей смогут выдавать направления на ВВК.