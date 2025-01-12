Мобилизация в Украине – какой возраст призыва в 2025 году
В Украине в 2025 году призывной возраст начинается с 25 лет. Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет могут быть мобилизованы только добровольно по контракту, а постановка на воинский учет осуществляется с года, когда достигается 17 лет.
Об этом рассказывает 24 Канал. Верховная Рада продлила действие военного положения и мобилизации до 7 февраля 2025 года.
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Призывной возраст в Украине в 2025 году
9 октября 2024 года парламент принял ряд законодательных изменений, касающихся военной службы. В 2023 году правительство отменило срочную службу, а с 2025 года будет введена базовая военная служба для гражданских.
Законодательные изменения уменьшили призывной возраст с 27 до 25 лет. То есть, в 2025 году призывной возраст начинается с 25 лет.
В то же время согласно принятому законопроекту №11379-д:
- Мужчины от 18 до 25 лет могут быть мобилизованы только добровольно по контракту.
- Для тех, кто ранее имел статус ограниченно годных, но после июня 2024 года был признан годным, предусмотрено освобождение от мобилизации.
- Отдельные категории, например офицеры запаса или те, кто закончил военную кафедру, могут быть призваны на службу.
Когда нужно стать на воинский учет
Согласно новому порядку воинского учета, принятого в конце 2022 года, мужчины должны становиться на учет в год, когда им исполняется 17 лет. Например, если в 2024 году человеку исполнилось 16 лет, то в 2025 году он должен стать на учет.
Кто должен стать на учет в 2025 году:
- Все призывники, военнообязанные и резервисты через 60 дней после вступления в силу закона должны явиться в ТЦК, ЦНАП или воспользоваться приложением Резерв+.
- Мужчины, которые проходят службу в правоохранительных органах или таможенной службе, должны стать на учет в ТЦК по месту жительства в течение 60 дней.
- Граждане, которые находились за границей более трех месяцев, после возвращения должны обязательно зарегистрироваться в ТЦК.
Согласно, призывной возраст в Украине в 2025 году начинается с 25 лет, однако мобилизация мужчин до этого возраста возможна только на добровольной основе.