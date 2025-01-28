ВВК для ограниченно годных и призыв студентов: какой будет мобилизация в феврале 2025

В феврале 2025 года мобилизация в Украине и дальше будет продолжаться. До 4 февраля бывшие ограниченно годные должны перепройти военно-врачебную комиссию, чтобы получить статус годного или непригодного к военной службе.

В то же время власти планируют отсрочить финальную дату, поскольку ВВК не справятся с большим количеством людей, которых надо осмотреть врачам.

В Украине также не утихают дискуссии по снижению мобилизационного возраста и мобилизации женщин. Что будет происходить с мобилизацией в феврале, будет ли демобилизация и кто сможет получить отсрочку и выехать за границу – читайте в материале 24 Канала.

Будет ли снижение мобилизационного возраста до 18 лет в феврале

На сегодняшний день мобилизационный возраст в Украине начинается с 25 лет, однако в условиях военного положения ведутся дискуссии относительно возможного расширения категорий мобилизованных граждан. В частности, в информационном пространстве время от времени появляются обсуждения о понижении мобилизационного возраста до 18 лет для военных и предложения американских политиков снизить возраст призыва.

Интересно, что это звучало как от демократов, так и от республиканцев после победы Дональда Трампа на президентских выборах.

В последний раз The Times сообщала, что президент США Дональд Трамп может потребовать от Киева снизить призывной возраст с 25 до 18 лет в обмен на поставки оружия.



Однако официальные источники утверждают, что пока такие изменения не планируются. Президент Украины Владимир Зеленский в январе отверг призывы международных партнеров по снижению мобилизационного возраста в Украине – по его словам, это приведет к увеличению количества людей без оружия на фронте.

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Продлят ли финальный срок прохождения ВВК для ограниченно годных

Все военнообязанные украинцы, которые до 4 мая 2024 года получили статус ограниченно годных к военной службе, до 4 февраля 2025 года должны пройти повторный медосмотр – это предусмотрено обновленным мобилизационным законом.

В конце января заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук в эфире телемарафона сообщила, что ОП планирует предложить продление сроков прохождения ВВК для лиц, признанных ограниченно годными, минимум на три месяца. Кроме того, правительство должно внести изменения в постановление №560, чтобы ввести электронные направления на ВВК.

В последнее время в Офис Президента начали поступать обращения от общественных организаций, физических лиц по данной проблематике. Мы проанализировали, увидели действительно, что проблема есть, доложили президенту и получили поручение принять все неотложные меры, чтобы адекватно решить проблему, которая на сегодня сложилась. Она заключается в том, что более миллиона людей не успеют, вероятно, пройти ВВК как ограниченно годные. Мы связались с депутатами, проработали с Министерством обороны, Генеральным штабом и всеми, от кого это зависит и пришли к выводу, что надо дать людям еще некоторое время, чтобы они успели пройти ВВК в нормальный способ,

– отметила Верещук.

Заместитель руководителя ОП объяснила, что этот вопрос будет решаться путем внесения изменений в закон №3621-IX, который отменил термин "ограниченно годный". Планируется также предоставить Министерству обороны и ТЦК возможность использовать электронные оповещения для вызова граждан на ВВК.

На вопрос о продолжительности продления сроков Верещук ответила, что минимальный период должен составлять три месяца. Она отметила, что в Украине работает 1036 ВВК, но для обслуживания более миллиона людей нужно дополнительное время, чтобы избежать штрафов и санкций. По словам Верещук, граждане, которые уже были признаны ограниченно годными, могут проходить ВВК как по собственной инициативе, так и по направлению.

Верещук уточнила, что сейчас электронные направления проходят тестирование в приложении "Резерв+". Однако их внедрение станет возможным только после внесения изменений в постановление №560. Кабинет Министров пообещал принять необходимые изменения в ближайшее время, чтобы обеспечить гражданам возможность получать электронные уведомления.

Будет ли направление на ВВК в "Резерв+"

В конце января заместитель Минобороны по цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила о запуске бета-тестирования электронных направлений на ВВК в приложении "Резерв+".

Больше не нужно будет идти в ТЦК и стоять в длинных очередях за одним бумажным направлением. Достаточно лишь отправить запрос в приложении,

– написала Черногоренко.

Далее руководитель ТЦК должен подтвердить запрос, и военнообязанный получит уведомление со всей необходимой информацией:

номером направления;

адресом медучреждения;

подписью руководителя ТЦК.

Прежде всего направления смогут сгенерировать граждане, которые сами желают пройти ВВК. Но впоследствии эта возможность появится и для людей, которые получили бумажную повестку на прохождение ВВК.

Электронное направление на ВВК – первый шаг в масштабной реформе, которая создаст новый, прозрачный и удобный подход для военнообязанных,

– добавила Черногоренко.

Будет ли мобилизация студентов и преподавателей

16 января вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины, регулирующее порядок предоставления отсрочки от призыва на военную службу.

Однако отдельные положения документа вызвали беспокойство, о чем написал народный депутат Роман Грищук.

По словам депутата, два пункта постановления противоречат Закону Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке" и могут привести к неоднозначной трактовке. В частности, студенты и аспиранты получают отсрочку только на один семестр, но не более чем на шесть месяцев.



Преподавателям, ученым и педагогическим работникам отсрочка предоставляется до конца учебного года, но не дольше чем до момента потери законных оснований на ее получение.

Таким образом, преподаватели могут потерять отсрочку в летние месяцы, когда их трудовой договор продолжает действовать, а студенты рискуют остаться без отсрочки во время каникул.

Постановление срочно требует приведения в соответствие с законом. Преподаватели должны иметь отсрочку на все время трудового договора, а студенты – на весь период обучения,

– подчеркнул депутат.

Роман Грищук подготовил обращение к премьер-министру и провел переговоры с правительством. По его словам, Кабинет министров вроде бы согласился внести необходимые изменения в постановление.

Впоследствии на вопрос отреагировал глава МОН Оксен Лисовой.

Никакая мобилизация студентов, аспирантов, ученых, научно-педагогических, педагогических работников, которые имеют право на отсрочку в соответствии с ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не предвидится. Никаких дискуссий и обсуждений по этому поводу на правительственном уровне не происходит. Любые противоречия, которые могут возникать в подзаконных актах или других документах, инициированных ЦОИВ по этому вопросу, будут регулироваться в соответствии с действующим законом о мобилизации,

– написал министр.

Будет ли демобилизация в феврале 2025 года

Законопроект о демобилизации до сих пор отсутствует в Верховной Раде. В январе сообщалось, что Правительство разработало законопроект о демобилизации, однако его отложили до весны 2025 года для доработки механизмов замены военных после демобилизации.

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В конце января президент Зеленский в интервью итальянской журналистке Чечилии Сали для Il Foglio отметил, что мобилизация граждан во время военного положения осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Для возвращения военных домой необходимо заставить Россию как можно быстрее завершить войну.

Президент отметил, что есть запросы по вопросу возвращения домой военных, но сейчас это не предусматривает закон. "То есть военное положение – оно предусматривает мобилизацию людей и всех ресурсов, которые есть в стране. Абсолютно всех", – добавил президент.

Мы сегодня защищаемся. Если завтра, например, половина армии просто уйдет домой, ну тогда надо было в первый день сдаваться... Если завтра половина людей уйдет домой, Путин нас убьет всех... Абсолютно так и будет... Кто будет не соглашаться, они нас убьют,

– сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что единственный способ вернуть украинских военных домой – это заставить Россию прекратить войну, ведь любое ослабление обороны страны поставит под угрозу ее существование.

Кто может получить отсрочку в феврале 2025 года

Отсрочка от мобилизации предусмотрена для граждан, которые относятся к некоторым категориям, определенным законом. Среди основных категорий следующие:

лица с инвалидностью: люди, которые имеют официально установленную инвалидность любой группы, не подлежат мобилизации;

по семейным обстоятельствам: единственные опекуны нетрудоспособных родственников или детей;

родители трех и более детей в возрасте до 18 лет;

лица, которые воспитывают ребенка с инвалидностью или ребенка до 18 лет без матери;

студенты и аспиранты: граждане, которые учатся на дневной форме в высших учебных заведениях или аспирантуре, также имеют право на отсрочку;

работники критически важных учреждений: к этой категории относятся сотрудники стратегических предприятий, медики, работники энергетической и оборонной сфер и так далее – они могут получить бронирование, которое с 1 декабря осуществляется исключительно через Дию.

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Кто из мужчин может выехать за границу в 2025 году

Во время военного положения в Украине выезд мужчин за границу ограничен, однако существуют исключения:

лица, достигшие 60-летнего возраста, не подлежат мобилизации и имеют право на выезд;

граждане с подтвержденной инвалидностью также могут пересекать границу;

мужчины, у которых есть трое и более детей в возрасте до 18 лет;

родители, которые воспитывают детей с инвалидностью;

лица, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;

сопровождающие лица – мужчины, которые сопровождают членов семьи с инвалидностью I или II группы, имеют право на выезд за границу на определенный срок;

студенты в возрасте от 18 до 22 лет, которые учатся за рубежом, при условии наличия подтверждающих документов также могут выехать;

мужчины, чьи близкие родственники погибли или считаются пропавшими без вести во время военных действий, освобождаются от мобилизации и имеют право на пересечение границы.

Будет ли мобилизация женщин в феврале 2025 года

С 1 октября 2023 года в Украине некоторые женщины обязаны становиться на воинский учет. Этот вопрос регулируется действующим законодательством, в частности законом Украины "О воинской обязанности и военной службе".

В соответствии со статьей 1 этого закона, на воинский учет берут женщин, которые соответствуют следующим критериям:

пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту;

закончили профессиональные (профессионально-технические), профессиональные предвысшие или высшие учебные заведения;

имеют медицинскую или фармацевтическую специальность.

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Женщины, которые имеют другие специальности или профессии, родственные с военно-учетными, указанными в перечне, утвержденном Минобороны, могут стать на учет добровольно, при условии соответствия требованиям по здоровью и возрасту.

Также закон предусматривает, что женщины, которые изъявили желание проходить базовую военную службу, становятся на воинский учет призывников перед направлением на такую службу по их заявлению.

После завершения базовой военной службы уволенные женщины, по собственному желанию, могут быть зачислены к военнообязанным в порядке и сроки, предусмотренные законодательством (часть 11 статьи 26).

Мобилизуют ли мужчин в возрасте от 50 лет

В условиях военного положения и мобилизации в Украине информация о том, что мужчин старше 50 лет не призывают в армию, не соответствует действительности. Они все еще подлежат мобилизации, но с определенными особенностями, сообщает 24 Канал со ссылкой на слова военного адвоката Евгения Филипца в эфире "Эспрессо".

По словам адвоката, слухи о существовании директивы, которая запрещает мобилизацию мужчин в возрасте от 50 лет, распространил один из народных депутатов. Однако, по мнению Филипца, эта информация была подхвачена без достаточной проверки и обоснования.

Основная проблема заключается не в том, что военнообязанных в возрасте 50 – 60 лет вообще не мобилизуют, а в том, в какие именно подразделения их направляют. Адвокат отмечает, что мобилизация этой категории лиц не прекращена.



При этом есть директива командующего Сухопутных войск ВСУ, которая предусматривает, что мужчин в возрасте 50 – 60 лет мобилизуют в основном в части обеспечения. Это решение принимается с учетом их физического и психоэмоционального состояния.

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Филипец отмечает, что ему известно о случаях мобилизации мужчин в возрасте 53 – 54 лет, которые после обучения были направлены в части обеспечения на различные должности. Такое назначение соответствует действующей директиве. Однако даже среди частей обеспечения есть подразделения, которые непосредственно действуют в зоне боевых действий, что вызывает определенное непонимание у мобилизованных.

В общем, мужчины старше 50 лет остаются в списках мобилизованных, а вопрос, в какие именно подразделения они попадают, решается отдельно.