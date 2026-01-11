Без этих реквизитов она не действительна: какой должна быть повестка
- Повестка должна содержать обязательные реквизиты, в частности ее регистрационный номер.
- Документ могут вручить в любом месте.
В Украине до 3 февраля 2026 года действует военное положение, предусматривающее и всеобщую мобилизацию. Так, военнообязанные могут получить повестку, после чего должны явиться в ТЦК.
О том, как должна выглядеть повестка и что в ней обязательно должно указываться рассказывает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации.
К теме Мобилизация пенсионеров в 2026 году: могут ли призвать несмотря на возраст
Что обязательно должно быть указано в повестке?
Чтобы повестка имела юридическую силу, она должна быть надлежащим образом оформлена и содержать обязательные данные.
В частности, в документе должны быть указаны следующие реквизиты:
фамилия, имя и отчество и дата рождения гражданина, которому адресована повестка;
наименование ТЦК и СП, выдавшего повестку;
цель вызова в территориальный центр комплектования;
место, день и время явки по вызову;
подпись (электронная цифровая подпись) должностного лица, которая выдала (сформировала) повестку;
регистрационный номер повестки из Единого реестра призывников, военнообязанных и резервистов;
разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.
Отметим также, что действующее законодательство не устанавливает четко определенных локаций для вручения повесток. Поэтому уполномоченные лица имеют право передать мобилизационный документ в любом месте.
В частности, повестку могут вручить в публичном пространстве, по месту жительства военнообязанного, на работе или в учебном заведении, на блокпостах, а также в пунктах пересечения государственной границы.
Что нужно знать о мобилизации в 2026 году?
Обновленный порядок мобилизации, который остается в силе в 2026 году, предусматривает дальнейшую цифровизацию большинства процедур. В частности, военнообязанные могут оформлять отсрочку от мобилизации дистанционно, без личного посещения ТЦК.
Бумажные справки постепенно заменяет цифровой документ Резерв ID, а штрафы за нарушение правил воинского учета стало возможным платить онлайн. Также введены электронные направления на прохождение ВВК и система электронной очереди.
Отдельные изменения касаются бронирования работников. Так, с 1 января 2026 года в Украине вступят в силу новые правила для предприятий критической инфраструктуры. Одним из ключевых условий станет повышение минимального уровня заработной платы для забронированных работников.
Кроме того, Минобороны сообщило о расширении функционала мобильного приложения Резерв+. В приложении уже работает система push-уведомлений, которая информирует пользователей о представлении или снятии с розыска, фиксацию нарушений воинского учета и наложения штрафов, обновления Резерв ID и тому подобное.
Дополнительно пользователи могут активировать отдельное уведомление об отправке бумажной повестки по почте.