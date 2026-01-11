Без этих реквизитов она не действительна: какой должна быть повестка

В Украине до 3 февраля 2026 года действует военное положение, предусматривающее и всеобщую мобилизацию. Так, военнообязанные могут получить повестку, после чего должны явиться в ТЦК.

О том, как должна выглядеть повестка и что в ней обязательно должно указываться рассказывает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации.

Что обязательно должно быть указано в повестке?

Чтобы повестка имела юридическую силу, она должна быть надлежащим образом оформлена и содержать обязательные данные.

В частности, в документе должны быть указаны следующие реквизиты:

фамилия, имя и отчество и дата рождения гражданина, которому адресована повестка;

наименование ТЦК и СП, выдавшего повестку;

цель вызова в территориальный центр комплектования;

место, день и время явки по вызову;

подпись (электронная цифровая подпись) должностного лица, которая выдала (сформировала) повестку;

регистрационный номер повестки из Единого реестра призывников, военнообязанных и резервистов;

разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.

Отметим также, что действующее законодательство не устанавливает четко определенных локаций для вручения повесток. Поэтому уполномоченные лица имеют право передать мобилизационный документ в любом месте.

В частности, повестку могут вручить в публичном пространстве, по месту жительства военнообязанного, на работе или в учебном заведении, на блокпостах, а также в пунктах пересечения государственной границы.

Что нужно знать о мобилизации в 2026 году?