Парадоксальная дискуссия: нардеп откровенно сказал, будет ли мобилизация с 18 лет

Международные партнеры неоднократно предлагали Украине снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Они заинтересованы, чтобы Силы обороны Украины имели больше личного состава.

Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский, отметив, что международные партнеры уже не первый день предлагают снижение мобилизационного возраста в Украине. Откровенно говоря, такие призывы звучат уже не первый год.

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Планируют ли снизить мобилизационный возраст

Как отметил Вениславский, Украина тут всегда имеет четкий контраргумент, который постоянно озвучивает президент Зеленский. Нашему государству нужно оружие.

В современной войне победить одну большую страну с большой армией только из-за увеличения собственной армии невозможно. Поэтому надо действовать другими путями. Мы неоднократно просили у партнеров передать нам те образцы вооружения, которые помогут как минимум установить паритет. А максимум – поразить те цели, которые являются болезненными для Кремля и Путина,

– сказал Вениславский.

И в этом случае возникает парадоксальная дискуссия. С одной стороны, партнеры призывают, чтобы Украина увеличила численность Сил обороны. С другой стороны, Запад не хочет давать соответствующее оружие и разрешение, чтобы можно было уничтожать военные объекты вглубь территории России.

В целом на сегодня в Верховной Раде нет никаких дискуссий по снижению мобилизационного возраста. Даже если бы что-то такое было, то вряд ли нашлось бы достаточное количество голосов за такое решение от народных депутатов.

На сегодня в парламенте не зарегистрированы законодательные акты, где бы речь шла о снижении мобилизационного возраста ниже 25 лет. Есть предложения снизить верхнюю границу с 60 до 50 или 55 лет. Но это также пока не обсуждается,

– отметил Вениславский.

Добавим, в СМИ неоднократно появлялись сообщения, что Запад призывает Украину усилить мобилизацию. Президент Зеленский отметил, что людей в армии хватает. Есть проблема с вооружением, которое медленно поставляют.