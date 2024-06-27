Обновление данных в ТЦК: могут ли мобилизовать забронированного, если тот не сделает этого

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и, согласно новому закону, военнообязанные должны обновить данные в ТЦК. Это также касается и тех, кто имеет бронь.

Член оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский рассказал, что если человек, который имеет бронь от мобилизации, вовремя не обновит данные в ТЦК, его могут мобилизовать. к слову, обновить данные нужно до 16 июля.

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Военнообязанному могут вручить повестку

По словам народного депутата, если военнообязанное лицо, претендующее на бронирование, вовремя не обновит данные в ТЦК, работники военкомата могут выдать повестку для мобилизации. Он пояснил, что это возможно даже при электронном бронировании, ведь для того, чтобы оно работало, все же нужно обновить документы в центре комплектования.

Вениславский сказал, что механизм решения проблемы заключается в так называемом электронном бронировании.

После этого граждане, которые получили бронь онлайн, могут спокойно идти и обновлять свои данные, потому что в системе "Оберег" уже будет указано, что они забронированы.

Ранее Вениславский заявлял, что, несмотря на обсуждение, в Украине пока не планируют дополнительно снижать призывной возраст. Призывной возраст в Украине – 25 лет.