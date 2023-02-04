Война в Украине: оставшихся за рубежом мужчин призывного возраста могут оштрафовать

В Украине идет полномасштабная война, а вместе с ней и всеобщая мобилизация населения. Мужчины призывного возраста, которые в период полномасштабного вторжения находились за границей, могут получить административное наказание.

Заметим, что военнообязанными считаются мужчины по возрасту от 18 до 60 лет, не имеющие серьезных проблем со здоровьем и не подпадающих под перечень исключений. Детальнее об административной и уголовной ответственности в этом случае – читайте в материале 24 Канала.

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Что об этом говорит юрист

Юристка Виктория Тютюнникова объяснила, что будет с мужчинами, когда они вернутся в Украину. По ее словам, граждане призывного возраста могут понести административную или даже уголовную ответственность.

Согласно закону, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, находившиеся в период полномасштабного вторжения за пределами государства, по прибытию в Украину должны заплатить штраф. Речь идет о сумме от 3400 до 5100 гривен.

В то же время, если мужчина пересек границу нелегально, придется дополнительно оплатить еще от 3400 до 8500 гривен. Кроме того, уголовную ответственность будут нести мужчины, получившие повестки и после этого бежавшие из страны – им грозит от 3 до 5 лет заключения.

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В то же время наказания для выехавших до 24 февраля нет