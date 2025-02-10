Могут ли мобилизовать человека, который не служил в армии: что говорят юристы

Во время действия военного положения появляется много вопросов относительно законодательных норм. Но по мобилизации тех, кто не служил, все достаточно просто.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на адвокатскую компанию "Приходько и партнеры".

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Мобилизуют ли меня, если я не служил

На вопрос, могут ли мобилизовать тех, кто не служил в армии, юристы ответили утвердительно. Все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет подлежат мобилизации. Те, кто не служили, не относятся к исключениям, они составляют общественный резерв. Таких людей можно привлечь к комплектованию ВСУ и других военных формирований.

Впрочем, важно понимать, что их не отправят сразу на фронт. Как отметили юристы, сначала людей должны отвезти в учебные центры.

О категориях людей, которых не мобилизуют в любом случае, читайте здесь. Также вашего внимания заслуживает материал 24 Канала о лекциях и практических занятиях для гражданских от бойцов "Азова". Наши журналисты посетили такое мероприятие и поделились впечатлениями.