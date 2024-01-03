В Украине предлагают ввести базовую военную подготовку и ликвидировать срочную службу

Верховная Рада должна рассмотреть новый законопроект о мобилизации. Документ предлагает немало изменений, в том числе введение базовой военной подготовки.

Кабинет Министров в конце 2023 года внес в Верховную Раду законопроект N 10378 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы". Это произошло 25 декабря.

Читайте также Мобилизация 2024: с какими болезнями берут в армию теперь

Что именно предлагает законопроект

Статья 10 в этом проекте закона предусматривает введение базовой общевойсковой подготовки для граждан, чтобы они могли получить военно-учетные специальности, умения и навыки, необходимые для защиты независимости Украины и ее территориальной целостности. Для проведения таких мероприятий предлагается привлекать общественные организации и объединения, в том числе ветеранские.

Законопроект предлагает проводить эту подготовку в высших военных учебных заведениях, военных учебных подразделениях вузов, а также в учебных частях (центрах) ВСУ, других военных формирований, правоохранительных органов специального назначения, Государственной специальной службы транспорта. Кроме того, предлагается проводить базовую общевойсковую подготовку в учреждениях предвысшего и высшего образования (речь идет о всех формах собственности) как отдельную учебную дисциплину.

На тех, кто будет проходить эту подготовку, во время практических занятий, будут распространяться те права и обязанности, которые были установлены для призванных на учебные (проверочные) собрания военнообязанных. После завершения подготовки такие граждане будут приниматься на учет в ТЦК и СП по месту жительства. Сама подготовка может занять до 3 месяцев.

Также законопроект предусматривает ликвидацию срочной службы, а также увольнение всех срочников в запас. Для тех, кто не прошел базовую общевойсковую подготовку, будет введена базовая военная служба по желанию до 25 лет.

Статья 15 предусматривает прохождение базовой военной службы мужчинами в возрасте от 18 до 24 лет, если они пригодны по состоянию здоровья. Этому предшествует медосмотр, профессионально-психологический отбор и заседание специальной комиссии.

Организацией процесса направления, согласно законопроекту, будут заниматься исполнительные органы городских (районных) госадминистраций во взаимодействии с ТЦК и СП и органами местного самоуправления. Руководители предприятий, учреждений и учебных заведений будут способствовать прибытию граждан в военкоматы (сборные пункты).

Кроме этого гражданам, состоящим на военном учете призывников, Статья 15 разрешает добровольно служить по контракту. Также документ предусматривает усовершенствование процедуры военного учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Последние новости о мобилизации