Отберут машины и закроют электронные кошельки: юрист объяснил, к чему готовиться уклонистам

Адвокат Сергей Савинский рассказал, какое наказание могут применить для уклонистов. Действительно ли могут запретить выезд за границу тем, кто уклоняется от мобилизации, – читайте на 24 Канале.

Законопроект о мобилизации приняли в первом чтении. Далее в него внесут правки – на это у депутатов есть две недели, а дальше будет второе чтение. Возможно, документ примут в конце февраля, но пока его подпишут и пока он вступит в силу – может начаться уже апрель.

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Что может быть за уклонение от мобилизации в 2024 году

Могут накладываться временные ограничения на право управления транспортным средством, может быть наложение ареста на средства и другие ценности физического лица или запрет выезда за границу. Норма о средствах касается также электронных кошельков и криптовалютных счетов.

Впрочем, адвокат Сергей Савинский добавил важную ремарку: санкции применяют в случае, когда лицо получило повестку, но не явилось за ней. После этого человеку присылают требование, которое надо выполнить за 15 дней. Если требование не выполняют – тогда можно применить санкции.

Но сам ТЦК не имеет права накладывать санкции – это делают на основании определения суда. "Государственный исполнитель выносит постановление, которое может содержать наложение ареста на средства и т.д.", – объясняет юрист.

Надо понимать, что это все равно только пока проект закона, а не сам закон. К тому же за неявку в ТЦК могут применить какую-то одну из трех мер – не все три сразу.

Савинский назвал это прагматичным ответом на обстоятельства нашего времени.

Могут ли забрать авто в пользу ВСУ

Такая норма действительно есть. Преимущественно она касается автомобилей, но могут быть и другие активы.

Учитывая, что введен правовой режим военного положения, в это время могут принудительно изымать авто на нужды ВСУ с предварительным или последующим возмещением,

– говорит юрист.

Авто должны вернуть по завершении военного положения или возместить владельцу его стоимость.