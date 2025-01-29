Как сняться с воинского учета: пошаговая инструкция, как это сделать самостоятельно

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Вопрос снятия с воинского учета в этих условиях становится особенно актуальным.

Снят с воинского учета – это временный статус, который не означает освобождение от статуса военнообязанного. Об этом пишет 24 Канал.

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Как сняться с воинского учета

16 января 2025 года в Правила воинского учета внесли очередные изменения. Согласно им, снятие с воинского учета военнообязанных и призывников отличается.

С воинского учета снимают призывников:

достигших 25-летнего возраста;

которые выбыли в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины и стали на воинский учет в другом районном (городском) территориальном центре комплектования и социальной поддержки по новому месту жительства;

призванные, направлены или приняты на военную службу или обучение в учреждениях профессионального предвысшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений;

прошедшие базовую общевойсковую подготовку;

которые в соответствии со статьей 18 настоящего Закона освобождены от направления для прохождения базовой военной службы как непригодные к военной службе по состоянию здоровья - после подтверждения решения комиссией высшего уровня;

которые получили специальные звания рядового, сержантского, офицерского (начальствующего) состава;

которые направлены на альтернативную (невоенную) службу;

которые направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;

получивших воинские звания офицерского состава после прохождения военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса.

Это же касается и военнообязанных:

которые выбыли в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины и стали на воинский учет по новому месту жительства;

которые призваны или приняты на военную службу или обучение в учреждениях профессионального предвысшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений;

которые направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;

которые зачислены в военный оперативный резерв;

в других случаях – по решению Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, разведывательных органов Украины;

С воинского учета снимают резервистов,

которые выбыли в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины и стали на воинский учет по новому месту жительства;

призванные или принятые на военную службу или обучение в учреждениях профессионального предвысшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений;

принятые на службу в органы и подразделения гражданской защиты;

достигших предельного возраста пребывания на службе в военном резерве или исключены из военного оперативного резерва;

которые направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;

в других случаях - по решению Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, разведывательных органов Украины.

Как сняться с воинского учета самостоятельно

Для этого нужно лично обратиться в ТЦК и принести с собой письменное заявление, где будут указаны основания для снятия с учета, паспорт, военно-учетный документ (военный билет, временное удостоверение военнообязанного, приписное удостоверение) и документы, которые будут подтверждать основания, указанные в заявлении.

Прежде всего нужно изучить законодательство о воинском учете и снятия с воинского учета, какие документы нужны для снятия с воинского учета. Далее необходимо собрать необходимые документы, ведь перечень может зависеть от конкретной ситуации.

Далее надо заполнить заявление на снятие с регистрации в соответствии с предоставленными формами и инструкций. После этого все документы нужно предоставить компетентным органам и ожидать решения по военному статусу.