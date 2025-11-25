ВОС соответствует практическим навыкам и умениям. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Как присваивается ВОС?

Военно-учетная специальность (ВОС, неформально "восовка") – это категория воинского учета, которая определяет, какую именно специальность имеет военнослужащий или военнообязанный и к какому виду или роду войск принадлежит.

Перечень ВОС утверждает Министерство обороны Украины отдельно для:

рядового, сержантского и старшинского состава;

офицерского состава.

ВОС определяет, какими практическими навыками и знаниями обладает гражданин Украины для выполнения конституционного долга по защите государства.

Граждане, которые не служили в армии, получают свою ВОС при постановке на воинский учет в ТЦК и СП. При этом учитывается их образование и специальность по диплому.

Например, человек со средним медицинским образованием получит ВОС-879 "Младший специалист с медицинским образованием".

После призыва все, кто не служил ранее, проходят базовую общевойсковую подготовку (БОВП) и по ее результатам получают ВОС-100 "Стрелок".

Офицеры получают военную специальность после обучения в военных вузах, военных подразделениях гражданских университетов или во время переаттестации.

В ходе службы военные могут получать новые ВОС после обучения или переподготовки в соответствующих центрах.

Призывники не имеют ВОС. Она им присваивается только после перехода в статус военнообязанных.

Как проверить и расшифровать ВОС?

Каждая ВОС имеет цифровой код, что позволяет вести ее учет в электронных системах.

Проверить свою ВОС военнообязанный может в приложении "Резерв+". У военнослужащих информация указана в военном билете и личном деле.

ВОС для рядового, сержантского и старшинского состава разделены на 10 основных категорий и обозначаются тремя цифрами.

Например:

ВОС-106 – "Военная разведка";

ВОС-140 – "Реактивная артиллерия";

ВОС-117 – танкисты.



Как расшифровать код ВОС / Фото Минобороны Украины

При назначении на должность в документы вносят полную комбинацию из шести цифр и буквы. Первые три цифры – это сама специальность, а следующие – код должности и специфических признаков службы. Например:

ВОС-100915Д – стрелок в ДШВ;

ВОС-790037М – водитель в Морской пехоте;

ВОС-901074А – делопроизводитель в Сухопутных войсках;

ВОС-956647А – подсобный строитель в Сухопутных войсках.



Как расшифровать код ВОС для офицеров / Фото Минобороны Украины

Перечень ВОС для офицеров другой: их код состоит из шести цифр, где первые две – это группа специальностей, а четыре последующие – конкретная специальность.

ВОС офицеров классифицируются по характеру служебной деятельности лиц офицерского состава и делятся на специальности:

Командного профиля (группы от 01 до 39). Инженерного и технического профиля (группы от 41 до 70). Юридического профиля (группа 85). Медицинского профиля (группа 90). Ветеринарного профиля (группа 99).

Например, ВОС 021400 означает, что офицер относится к командному профилю, группа – "Управление боевыми действиями войск (сил)" (02), а специальность – "Боевое применение частей и подразделений морской пехоты" (1400).

Один военнослужащий может иметь несколько ВОС. В процессе службы он приобретает новые навыки, занимает другие должности и, соответственно, проходит обучение с целью получения новой специальности.

Как долго длится подготовка для получения ВОС?

После призыва каждый военнослужащий рядового состава обязательно должен получить ВОС-100 "Стрелок" по результатам БЗВП.

БЗВП – это базовый курс военной подготовки. С июля 2025 года его продолжительность – 51 день.

После прохождения профессиональной подготовки (минимум 14 дней) военнослужащий может получить дополнительную ВОС, нужную для службы на конкретной должности.

Перечень ВОС в ВСУ постоянно обновляется.

Порядок подготовки резервистов, сроки и объемы обучения по конкретным ВОС определяет Генеральный штаб ВСУ.

