ВОС соответствует практическим навыкам и умениям. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Как присваивается ВОС?
Военно-учетная специальность (ВОС, неформально "восовка") – это категория воинского учета, которая определяет, какую именно специальность имеет военнослужащий или военнообязанный и к какому виду или роду войск принадлежит.
Перечень ВОС утверждает Министерство обороны Украины отдельно для:
рядового, сержантского и старшинского состава;
офицерского состава.
ВОС определяет, какими практическими навыками и знаниями обладает гражданин Украины для выполнения конституционного долга по защите государства.
Граждане, которые не служили в армии, получают свою ВОС при постановке на воинский учет в ТЦК и СП. При этом учитывается их образование и специальность по диплому.
Например, человек со средним медицинским образованием получит ВОС-879 "Младший специалист с медицинским образованием".
После призыва все, кто не служил ранее, проходят базовую общевойсковую подготовку (БОВП) и по ее результатам получают ВОС-100 "Стрелок".
Офицеры получают военную специальность после обучения в военных вузах, военных подразделениях гражданских университетов или во время переаттестации.
В ходе службы военные могут получать новые ВОС после обучения или переподготовки в соответствующих центрах.
Призывники не имеют ВОС. Она им присваивается только после перехода в статус военнообязанных.
Как проверить и расшифровать ВОС?
Каждая ВОС имеет цифровой код, что позволяет вести ее учет в электронных системах.
Проверить свою ВОС военнообязанный может в приложении "Резерв+". У военнослужащих информация указана в военном билете и личном деле.
ВОС для рядового, сержантского и старшинского состава разделены на 10 основных категорий и обозначаются тремя цифрами.
Например:
ВОС-106 – "Военная разведка";
ВОС-140 – "Реактивная артиллерия";
ВОС-117 – танкисты.
Как расшифровать код ВОС / Фото Минобороны Украины
При назначении на должность в документы вносят полную комбинацию из шести цифр и буквы. Первые три цифры – это сама специальность, а следующие – код должности и специфических признаков службы. Например:
ВОС-100915Д – стрелок в ДШВ;
ВОС-790037М – водитель в Морской пехоте;
ВОС-901074А – делопроизводитель в Сухопутных войсках;
ВОС-956647А – подсобный строитель в Сухопутных войсках.
Как расшифровать код ВОС для офицеров / Фото Минобороны Украины
Перечень ВОС для офицеров другой: их код состоит из шести цифр, где первые две – это группа специальностей, а четыре последующие – конкретная специальность.
ВОС офицеров классифицируются по характеру служебной деятельности лиц офицерского состава и делятся на специальности:
- Командного профиля (группы от 01 до 39).
- Инженерного и технического профиля (группы от 41 до 70).
- Юридического профиля (группа 85).
- Медицинского профиля (группа 90).
- Ветеринарного профиля (группа 99).
Например, ВОС 021400 означает, что офицер относится к командному профилю, группа – "Управление боевыми действиями войск (сил)" (02), а специальность – "Боевое применение частей и подразделений морской пехоты" (1400).
Один военнослужащий может иметь несколько ВОС. В процессе службы он приобретает новые навыки, занимает другие должности и, соответственно, проходит обучение с целью получения новой специальности.
Как долго длится подготовка для получения ВОС?
После призыва каждый военнослужащий рядового состава обязательно должен получить ВОС-100 "Стрелок" по результатам БЗВП.
БЗВП – это базовый курс военной подготовки. С июля 2025 года его продолжительность – 51 день.
После прохождения профессиональной подготовки (минимум 14 дней) военнослужащий может получить дополнительную ВОС, нужную для службы на конкретной должности.
Перечень ВОС в ВСУ постоянно обновляется.
Порядок подготовки резервистов, сроки и объемы обучения по конкретным ВОС определяет Генеральный штаб ВСУ.
Куда надо обращаться, если в Резерв+ автоматически не продлили отсрочку после 1 ноября
Мужчины, которым не продлили отсрочку автоматически, должны обратиться в ЦНАП с заявлением и полным пакетом документов. Если раньше в ТЦК подавалось еще и утвержденное заявление, то сейчас в ЦНАП подаются только документы. Данные вносятся в программу, которая самостоятельно сформирует соответствующее заявление.
При рассмотрении дела гражданина не могут мобилизовать. Комиссия ТЦК рассматривает заявление на получение отсрочки не более, чем две недели.