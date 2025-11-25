ВОС відповідає практичним навичкам і умінням. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.

Як присвоюється ВОС?

Військово-облікова спеціальність (ВОС, неформально "восовка") – це категорія військового обліку, яка визначає, яку саме спеціальність має військовослужбовець чи військовозобов’язаний і до якого виду чи роду військ належить.

Перелік ВОС затверджує Міністерство оборони України окремо для:

  • рядового, сержантського та старшинського складу;

  • офіцерського складу.

ВОС визначає, якими практичними навичками та знаннями володіє громадянин України для виконання конституційного обов’язку із захисту держави.

Громадяни, які не служили в армії, отримують свою ВОС під час постановки на військовий облік у ТЦК та СП. При цьому враховується їхня освіта і спеціальність за дипломом.

Наприклад, людина з середньою медичною освітою отримає ВОС-879 "Молодший спеціаліст з медичною освітою".

Після призову всі, хто не служив раніше, проходять базову загальновійськову підготовку (БЗВП) і за її результатами отримують ВОС-100 "Стрілець".

Офіцери здобувають військову спеціальність після навчання у військових вишах, військових підрозділах цивільних університетів або під час переатестації.

У ході служби військові можуть отримувати нові ВОС після навчання чи перепідготовки у відповідних центрах.

Призовники не мають ВОС. Вона їм присвоюється лише після переходу в статус військовозобов’язаних.

Як перевірити і розшифрувати ВОС?

Кожна ВОС має цифровий код, що дає змогу вести її облік у електронних системах.

Перевірити свою ВОС військовозобов’язаний може в застосунку "Резерв+". У військовослужбовців інформація вказана у військовому квитку та особовій справі.

ВОС для рядового, сержантського та старшинського складу поділені на 10 основних категорій і позначаються трьома цифрами.

Наприклад:
ВОС-106 – "Військова розвідка";
ВОС-140 – "Реактивна артилерія";
ВОС-117 – танкісти.


Як розшифрувати код ВОС / Фото Міноборони України

Під час призначення на посаду у документи вносять повну комбінацію з шести цифр і букви. Перші три цифри – це сама спеціальність, а наступні – код посади та специфічних ознак служби. Наприклад:

ВОС-100915Д – стрілець у ДШВ;
ВОС-790037М – водій у Морській піхоті;
ВОС-901074А – діловод у Сухопутних військах;
ВОС-956647А – підсобний будівельник у Сухопутних військах.


Як розшифрувати код ВОС для офіцерів / Фото Міноборони України

Перелік ВОС для офіцерів інший: їхній код складається з шести цифр, де перші дві – це група спеціальностей, а чотири наступні – конкретна спеціальність.

ВОС офіцерів класифікуються за характером службової діяльності осіб офіцерського складу і поділяються на спеціальності:

  1. Командного профілю (групи від 01 до 39).
  2. Інженерного і технічного профілю (групи від 41 до 70).
  3. Юридичного профілю (група 85).
  4. Медичного профілю (група 90).
  5. Ветеринарного профілю (група 99).

Наприклад, ВОС 021400 означає, що офіцер належить до командного профілю, група – "Управління бойовими діями військ (сил)" (02), а спеціальність – "Бойове застосування частин і підрозділів морської піхоти" (1400).

Один військовослужбовець може мати кілька ВОС. У процесі служби він здобуває нові навички, займає інші посади та, відповідно, проходить навчання з метою отримання нової спеціальності.

Як довго триває підготовка для отримання ВОС?

Після призову кожен військовослужбовець рядового складу обов’язково має отримати ВОС-100 "Стрілець" за результатами БЗВП.

БЗВП – це базовий курс військової підготовки. З липня 2025 року його тривалість – 51 день.

Після проходження фахової підготовки (мінімум 14 днів) військовослужбовець може здобути додаткову ВОС, потрібну для служби на конкретній посаді.

Перелік ВОС у ЗСУ постійно оновлюється.

Порядок підготовки резервістів, строки й обсяги навчання за конкретними ВОС визначає Генеральний штаб ЗСУ.

