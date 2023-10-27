До какого возраста могут мобилизовать в Украине: объяснение адвоката
Источник:"Факты"
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Во время этого военнообязанных могут призвать в ряды ВСУ в защиту Украины, однако есть определенные ограничения.
Мужчины призывного возраста могут быть мобилизованы, но есть определенные нюансы. Юрист и адвокат Ростислав Кравец отмечает, что запас военнообязанных делится на первую и вторую категории.
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Разделение на категории и разряды
В служащих запаса первой категории входят военнообязанные, которые проходили военную службу и получили во время ее прохождения военно-учетную специальность.
К запасу второй категории относятся военнообязанные, которые не получили военно-учетную специальность или вообще не служили.
Кроме этого, запас военнообязанных делится на два разряда. Они устанавливаются в зависимости от возраста военнообязанных.
Военнообязанные, состоящие в запасе и имеющие воинские звания рядового, сержантского и старшинского состава, делятся на разряды по возрасту.
- Первый разряд – до 35 лет.
- Второй разряд – до 60 лет.
Находящийся в запасе офицерский состав также делится на разряды. Первый разряд:
- младший офицерский состав – до 45 лет;
- старший офицерский состав: майор (капитан 3 ранга), подполковник (капитан 2 ранга) – до 50 лет; полковник (капитан 1 ранга) – до 55 лет;
- высший офицерский состав – до 60 лет.
Второй разряд:
- младший и старший офицерский состав – до 60 лет;
- высший офицерский состав – до 65 лет.
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Предельный возраст пребывания в запасе второго разряда является предельным возрастом в запасе Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.
Мужчины, достигшие 60 лет, не подлежат мобилизации, поскольку приобрели предельный возраст пребывания в запасе ВСУ. После достижения предельного возраста мужчину исключают из военного учета,
– сказал Кравец.
В то же время после 60 лет мужчина может стать добровольцем.
Для соискателей второго образования хотят отменить отсрочку
- Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассказал, что действительно многие пошли получать второе высшее образование для того, чтобы избежать мобилизации.
- Поэтому Верховная Рада в сентябре зарегистрировала проект закона, который может отменить отсрочку для соискателей второго высшего образования
- Если этот запрет будет узаконен, то, по его словам, это не повлияет на мобилизационный ресурс. Также Конституция запрещает обратное действие закона. То есть запретить людям получать второе высшее образование, которые уже сделали этот шаг невозможно.