И мужчины, и женщины: комбат ударных БпАК объяснил, почему каждый должен уметь воевать

В Украине подписан закон о мобилизации. Однако и сейчас военные отмечают необходимость военных учений для всего взрослого населения Украины.

Почему это так важно для выживания каждого объяснил в эфире 24 Канала командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко. А также высказал свою позицию относительно оптимального мобилизационного возраста.

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Почему уметь воевать должны все

В одном из своих интервью командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко высказал мнение, что при условии, если бы все украинцы с 18 лет были военно обязанными и владели основами военного дела, ситуация на фронте была бы не такой сложной. С большим количеством личного состава на поле боя можно было бы уменьшить количество потерь.

В то же время российские пропагандисты в своем стиле переиначили эту цитату и начали давить на чувства украинцев, спекулируя тем, что в ВСУ якобы хотят привлечь все украинское население.

Федоренко объяснил свои слова и поделись собственной историей. 24 февраля 2022 года было образовано его подразделение, тогда же бойцы получили оружие. И 95% людей, которые пришли добровольцами, до того никогда в жизни не держали оружие в руках. А 25 февраля подразделение уже вступило в боевые действия.

В то же время, по словам военного, если бы эти люди имели надлежащую подготовку, подразделение могло бы работать сразу эффективнее и понести значительно меньше потерь.

Мы осознаем, что не могут воевать абсолютно все, должен быть тыл, кто-то должен работать. Но все должны уметь воевать. Это очень важно,

– подчеркнул Федоренко.

Россия, к сожалению, не исчезнет географически, как сосед нашего государства. Поэтому сделав выводы из ошибок 2022 года, как мужчины, так и женщины по израильскому сценарию, должны быть военнообязанными, пройти общую военную подготовку, получить военную специальность и стать в резерв. А при необходимости стать в строй и выполнять боевые задачи, убежден офицер.

"Двери наших домов начинаются с линии боевого соприкосновения. Если кто-то думает, что когда противник придет к дверям вашего дома, он к вам будет нормально относиться или помилует, то этого не произойдет. Буча, Ирпень, Купянск, Изюм четко показали, что делали с украинцами", – подчеркнул Федоренко.

Поэтому единственный инструмент, который может защитить семью – это быть подготовленным, и в случае необходимости стать к выполнению боевых задач в силах обороны.

Возраст военнообязанного

Также военный убежден, что минимальный возраст военнообязанных должен быть 23 года. Профессиональные военные учатся с 17 до 21 года, получают звание лейтенант и готовы командовать взводом. Преимущественно такие офицеры достаточно мощно воюют на поле боя.

Должно прийти осознание, что военное дело – это не выбор профессии. А военное дело – это обязательство каждого украинца для того, чтобы мы могли выжить как нация и как государство. Поэтому военная подготовка – это не обременение, а то наименьшее, что может дать государство, чтобы уберечь своих людей,

– резюмировал офицер ВСУ.

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