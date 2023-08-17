ГПСУ получит доступ к реестру призывников: для чего это нужно

Украинские пограничники с начала полномасштабной войны обнаружили более 6 тысяч человек, пытавшихся незаконным путем пересечь государственную границу. Вскоре служба получит доступ к реестру призывников, чтобы противодействовать таким случаям.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. По его словам, в настоящее время служба активно сотрудничает с министерством обороны для решения этого вопроса, передает 24 Канал.

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Зачем ГПСУ доступ к реестру

Демченко подчеркнул, что сотрудничество между ГПСУ и Минобороны сможет усилить государственную границу и позволит снизить количество случаев выезда мужчин за границу с поддельными документами.

Более 6 100 человек использовали подделки, пытаясь незаконно пересечь границу. Поэтому наши инспекторы делают все необходимое для того, чтобы проверять эти документы – действительны они или нет.

– сказал он.

Спикер ГНСУ также рассказал, чтобы ускорить процесс проверки документов, служба обменивается базой данных с министерством обороны нашего государства. В Госпогранслужбе будет доступ к реестру призывников и военнообязанных.

"В настоящее время нарабатываются все технические составляющие для того, чтобы это удалось, а также обсуждаются критерии доступа к базе данных и государственному реестру как со стороны представителей ТЦК, так и со стороны ГПСУ", – подчеркнул Демченко.

Спикер заверил, что как только все это будет протестировано и наработано, в дальнейшем инспекторы службы смогут в режиме онлайн проверить документы на разрешение выезжать за границу, а также установят, не были ли эти бумаги поддельные.

В заключение он сказал, что сотрудничество между ГПСУ и Минобороны будет способствовать более эффективной борьбе с попытками злоупотребления поддельными документами при пересечении государственной границы.

Ранее в ГПСУ сообщали об обмене данными из Минобороны