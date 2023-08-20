Мобилизация в Украине с 1 сентября: что изменится и кого будут призывать в ВСУ

Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 15 ноября. Следовательно, военнообязанным украинцам следует знать условия призыва на военную службу осенью.

Заметим, что власти регулярно обновляют нормы и правила мобилизации. 24 Канал рассказывает, к чему готовиться с 1 сентября: кто из военнообязанных может получить отсрочку, а кто повестку.

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Одно из главных изменений – Верховная Рада приняла закон № 9342, сужающий круг лиц, которые смогут получить отсрочку от мобилизации. Закон уже вступил в силу. Законопроект вносит правку в статью 23 части 11 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Не подлежат мобилизации военнообязанные: имеющие жену (супругу) из лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать,

– говорится в законе.

То есть, отсрочку получить смогут только те, у кого в семье больше нет других лиц, способных помочь человеку с инвалидностью.

Кроме того, военные срочной службы могут добровольно мобилизоваться в ВСУ. В категорию мобилизованных имеют право перевестись срочники:

в которых период срочной военной службы уже завершился, но был продлен из-за военного положения;

которые во время военного положения отслужили не менее 6 месяцев.

Отметим, что Рада рассматривает законопроект №9566, которым предусматривает разрешение военнообязанных отказываться от военной службы.

Кто может получить повестку в сентябре

Правительство не вносило изменений или правок в законодательство в этом контексте, а потому призывать на военную службу могут: