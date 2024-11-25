Кто получит, а кто потеряет отсрочку от мобилизации по новому постановлению правительства: юрист объяснил

Кабмин утвердил новый порядок бронирования от мобилизации, который начнет действовать уже с 1 декабря. Адвокат Роман Лихачев рассказал кто может получить отсрочку, а кто потеряет бронирование.

По словам Лихачева, новый порядок является фактически экономическим бронированием. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.

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Кто сможет получить отсрочку

Согласно постановлению правительства, бронированию подлежат работники критически важных предприятий, чья заработная плата выше 8 тысяч и умноженная на коэффициент 2,5. То есть речь идет о 20 тысячах гривен.

Кроме этого, такие работники должны стоять на воинском учете, иметь уточненные военно-учетные данные и не находиться в розыске.

Юрист отметил, что бронированию подлежат не более 50% военнообязанных критически важных предприятий, которые не имеют других оснований для отсрочки, например, инвалидности или многодетности. Однако предусмотрено, что количество забронированных может быть больше по отдельному решению министра обороны.

В каких случаях отсрочку могут аннулировать

Новое правительственное постановление также предусматривает процесс аннулирования отсрочек. Отсрочку могут аннулировать, если закончился ее срок действия, предприятие завершило производство товаров или выполнение работ на нужды армии. А также, если предприятие ликвидировали или лишили статуса критического.

Отсрочку могут аннулировать и в случае увольнения военнообязанного или временного прекращения договора.

Отметим, что с 1 декабря все бронирование будут осуществлять через Дию. Кроме этого, будет происходить ежемесячный мониторинг предприятий и организаций для проверки того, соответствуют ли они всем критериям.