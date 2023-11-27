Мобилизация в Украине: как найти себе место в ВСУ в соответствии со своими знаниями и умениями
Источник:"Общественное"
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В то же время те, кто не хочет ждать призыва, можно найти себе место в ВСУ самостоятельно.
Относительно специализации в армии есть два варианта. Первый, когда вас распределяет ТЦК туда, куда им нужно, а второй вы находите подразделение, в котором хотите воевать, и смотреть, какие там есть вакансии.
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Нужно выбрать профессию
Можно даже попроситься на должность, где вы можете быть эффективнее.
Каждый человек имеет определенную профессию в гражданской жизни и может найти соответствующую вакансию в ВСУ. Если вы умеете делать что-нибудь, на что есть спрос, то будет проще.
Все подразделения хотят быть публичными, чтобы их работу видели и помогали им. Если вы можете работать с информацией, навыки видеосъемки и монтажа, то ваши услуги понадобятся.
Если же не сразу понимаете, кем можете быть и не умеете ничего из того, в чем там нуждаются, то выбираете то, чему можно научиться. К примеру, можно закончить курсы управления БпЛА в боевых условиях. Вам дадут сертификат, и если вы реально умеете это делать, вероятнее всего, вас поставят на этот пост. Потому что операторы дронов действительно в дефиците.
Кроме того, никто не приходит на фронт универсальным солдатом. Всего можно научиться, но нужно начинать как можно раньше.
Зеленский анонсировал важные изменения в мобилизации
- Владимир Зеленский анонсировал важнейшие реформы в процессе мобилизации. В частности, он уже поставил определенные задачи Главнокомандующему ВСУ и министру обороны.
- Он отметил работу ТЦК и ВЛК, а также демобилизации и мобилизации. Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции с президентом Латвии.
- Он добавил, что есть некоторые решения, которые были приняты сразу. В то же время, Зеленский подчеркнул, что хочет, чтобы люди понимали весь план действий - "куда мы идем с этим, какие вызовы, чтобы люди видели".