Мобилизация в декабре: как уволиться с военной службы

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В то же время, даже в таких условиях военные могут уволиться со службы, ведь этот вопрос регулируется законодательством.

Военнослужащие могут уволиться со службы в ВСУ. Однако для этого нужны основания. 24 Канал.

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Как можно уволиться со службы

Согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", действующие военные могут быть уволены с военной службы в военное время в следующих случаях:

по состоянию здоровья;

по семейным обстоятельствам (они определены законодательством);

по возрасту;

в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда.

Для освобождения от военной службы в военное время военнослужащий должен подать рапорт на имя командира воинской части. В рапорте необходимо указать основания для увольнения и предоставить необходимые документы.

Командир воинской части рассматривает рапорт военнослужащего и принимает решение об увольнении.

Если вы собираетесь уволиться со службы:

вовремя подайте рапорт на увольнение. Рапорт должен быть представлен не позднее чем за 30 календарных дней до дня увольнения;

обеспечьте наличие всех необходимых документов;

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