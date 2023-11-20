Мобилизация в декабре: как уволиться с военной службы
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В то же время, даже в таких условиях военные могут уволиться со службы, ведь этот вопрос регулируется законодательством.
Военнослужащие могут уволиться со службы в ВСУ. Однако для этого нужны основания. 24 Канал.
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Как можно уволиться со службы
Согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", действующие военные могут быть уволены с военной службы в военное время в следующих случаях:
- по состоянию здоровья;
- по семейным обстоятельствам (они определены законодательством);
- по возрасту;
- в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда.
Для освобождения от военной службы в военное время военнослужащий должен подать рапорт на имя командира воинской части. В рапорте необходимо указать основания для увольнения и предоставить необходимые документы.
Командир воинской части рассматривает рапорт военнослужащего и принимает решение об увольнении.
Если вы собираетесь уволиться со службы:
- вовремя подайте рапорт на увольнение. Рапорт должен быть представлен не позднее чем за 30 календарных дней до дня увольнения;
- обеспечьте наличие всех необходимых документов;
Кого могут снять с военного учета
- Есть определенные категории граждан, которых могут снять с военного учета. Это предусматривает статья 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".
- С военного учета призывников могут снять украинцев, выбывающих в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины к новому месту жительства; выбывают сроком более трех месяцев за пределы Украины; взятые согласно решениям комиссии по приписки или призывной комиссии на учет военнообязанных.
- Также могут быть сняты с военного учета те, кто прекратили альтернативную (невоенную) службу в случае истечения срока ее прохождения или досрочно в соответствии с Законом Украины "Об альтернативной (невоенной) службе". В то же время, есть еще определенные категории, которые имеют право на снятие с военного учета.