Військовослужбовці можуть звільнитися зі служби в ЗСУ. Однак для цього потрібні підстави, пише 24 Канал.

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Як можна звільнитися зі служби

Згідно з Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу", чинні військові можуть бути звільнені з військової служби у воєнний час у таких випадках:

  • за станом здоров’я;
  • за сімейними обставинами (вони визначені законодавством);
  • за віком;
  • у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду.

Для звільнення з військової служби у воєнний час військовослужбовець повинен подати рапорт на ім’я командира військової частини. У рапорті потрібно вказати підстави для звільнення та надати необхідні документи.

Командир військової частини розглядає рапорт військовослужбовця та приймає рішення про звільнення.

Якщо ви збираєтесь звільнитися зі служби:

  • вчасно подайте рапорт на звільнення. Рапорт повинен бути поданий не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня звільнення;
  • забезпечте наявність всіх необхідних документів;

Кого можуть зняти з військового обліку

  • Є певні категорії громадян, яких можуть зняти з військового обліку. Це передбачає стаття 37 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу".
  • З військового обліку призовників можуть зняти українців, які вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України до нового місця проживання; вибувають на строк понад три місяці за межі України; взяті згідно з рішеннями комісії з питань приписки або призовної комісії на облік військовозобов'язаних.
  • Також можуть бути знятими з військового обліку ті, хто припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її проходження або достроково відповідно до Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу". Водночас є ще певні категорії, які мають право на зняття з військового обліку.