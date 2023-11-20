Військовослужбовці можуть звільнитися зі служби в ЗСУ. Однак для цього потрібні підстави, пише 24 Канал.

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Як можна звільнитися зі служби

Згідно з Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу", чинні військові можуть бути звільнені з військової служби у воєнний час у таких випадках:

за станом здоров’я;

за сімейними обставинами (вони визначені законодавством);

за віком;

у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду.

Для звільнення з військової служби у воєнний час військовослужбовець повинен подати рапорт на ім’я командира військової частини. У рапорті потрібно вказати підстави для звільнення та надати необхідні документи.

Командир військової частини розглядає рапорт військовослужбовця та приймає рішення про звільнення.

Якщо ви збираєтесь звільнитися зі служби:

вчасно подайте рапорт на звільнення. Рапорт повинен бути поданий не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня звільнення;

забезпечте наявність всіх необхідних документів;

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