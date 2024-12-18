Какие есть типы повесток и чем они отличаются: в ТЦК объяснили

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В ТЦК рассказали, какие типы повесток могут вручать военнообязанным.

Сейчас в Украине существует два основных типа повесток. Об этом в интервью Общественному рассказал начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного ТЦК и СП Сергей Монукало, передает 24 Канал.

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Какие есть типы повесток

Повестки в Украине делятся на два типа: для уточнения данных и боевая.

Повестка для уточнения данных используется для проверки личной информации и дальнейшего прохождения военно-врачебной комиссии.

Боевая повестка вручается после завершения проверок. Она дает право на временное увольнение с работы и обязывает лицо прибыть для мобилизации.

Напомним, что в Украине возможно бронирование от мобилизации. Однако определенные категории граждан нельзя забронировать во время военного положения. В частности, бронированию не подлежат военнообязанные, имеющие дефицитные военно-учетные специальности. Кроме этого, для получения бронирования лицо должно соответствовать определенным критериям.